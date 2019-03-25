Логотип для компании

Нарисовать логотип для гостиницы. Вводные: Юг России, море, горная река, горы Остальные детали предоставлю исполнителю
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы занимаемся перфоманс маркетингом, сайта пока нет. Название: Traf DogИдея: вместо буквы a сделать значек @, и букву стилизовать под собаку/морду/след лапы .Картинка от заказчика во вложении, но это не то, к чему нужно стремится))
- Похожие заказы
- $20Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $20
Нужно разработать лого, (для ютуб канала\мерча) примеры работы дам, в высоком качестве в форматах JPG + векторные исходные файлы CDR, AI, PDF, по всем вопросам пишите, отвечу, если вы вдруг не знаете что такое СтопХам, вот ...Логотипы и Знаки18 заявокЗакрыт5 лет назад
Идея создания сообщества людей увлеченных созданием войлока и коммерческих компаний на английском. Где планируется обучение валянию, вязанию, окрашиванию шелка и шерсти. А также информационный ресурс связанный с этим (фестивали, конкурсы, где купить/продать) Нужен лого. Для проведения вебинаров, визиток, ...Завершен5 лет назад
- $50
Требуется нарисовать логотип для артиста/танцора Состав логотипа: факсимиле + скорпион. (пример в картинках) Нужно чтобы был лаконичным, сразу считывался стиль артиста, минимализм но с шиком. Про актёра: ----------------------- Молодой мужчина танцует в стиле VOGUE с элементами HOUSE DANCE и POPPING, ...Логотипы и Знаки24 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $30
Нужен логотип Дим для табака українською мовою так чтобы присутствовал кальян или ваши предложения хочется чтобы было стильно и как то нарисованоЗакрыт5 лет назад
Логотип нужен для кальянной.- логотип должен включать в себя название (будет предоставлено исполнителю)- должен смотреться современно\солидноЗавершен3 года назад
Доброго времени суток! Нужен логотип. Главный товар - веганский шоколад. Все подробности предоставлю позже в личных сообщениях.Логотипы и Знаки41 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $50
Разработать логотип для интернет-магазина занимающегося продажей дистиляторов, автоклавов, домашних пивоварен, комплектующих и расходников к ним. Название: "для души" Выполнен на светлом фоне, с использованием текстового названия и изображений или схематично изображённых товаров. Так же возможно использование изображение ...Логотипы и Знаки18 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый вечер! Я начинающий дизайнер одежды. Нужен логотип марки. Хотелось бы, чтобы в логотипе (чб) присутствовала лиса (лис) как символ марки и две буквы (первые буквы моего имени и фамилии). Стиль одежды выражается словами: сексуальность, брутальность, гламур, ...Логотипы и Знаки42 заявкиЗакрыт5 лет назад
Всем доброго дня! Требуется отрисовать логотип bibilife.ru в векторе: ai + svg. В лого используется шрифт: Oswald Важно: svg — будет использоваться в вебе, поэтому при масштабировании логотип не должен становится размытым. Пишите ваши цены и сроки. Заказ строчный, поэтому желательно ...Завершен5 лет назад