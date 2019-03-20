Нужен логотип Дим для табака українською мовою так чтобы присутствовал кальян или ваши предложения хочется чтобы было стильно и как то нарисовано
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется нарисовать логотип для артиста/танцора
Состав логотипа: факсимиле + скорпион. (пример в картинках)
Нужно чтобы был лаконичным, сразу считывался стиль артиста, минимализм но с шиком.
Про актёра:
-----------------------
Молодой мужчина танцует в стиле VOGUE с элементами HOUSE DANCE и POPPING, танец дополнен вокалом (в его же исполнение).
Пытаемся выдумать «смесь» из сценических образов Мадонны, YANIS MARSHALL, группы KAZAKY
Артист танцует на 10 см каблуках в ботильонах. Можно представить себе эдакого Ричарда Гира в костюме 2-ке, но на высокой шпильке.
Хочется сконструировать «русского Дориана Грея» и атмосферность Санкт – Петербурга на ультра – современный лад.
артист живёт под знаком скорпиона
очень много с ним связано
скорпион = его личность
------------------------
Аудитория - ценители неординарного и утончённого одновременно.
Впечатление - лёгкий эпатаж.
Использоваться логотип будет на рекламной продукции. В дальнейшем думаем выпускать с этим логотипом "брендовую" продукцию.
Видео - как пример стилистики:
https://www.youtube.com/watch?v=n80QXNRIV6c
https://www.youtube.com/watch?v=yzG_3UJ-LvU&index=27&list=RDXzZxZPab83k
https://vk.com/im?sel=200605204&z=video188159828_167114504%2F2f75bee5be087d62fc
https://vk.com/im?sel=200605204&z=video175382945_166899928%2F5d469ac05ab69b688c
https://vk.com/im?sel=200605204&z=video375562862_456239123%2F9cc59f481dff06a021
Лого, например, должно органично смотреться в таком видео.
- Похожие заказы
- $30Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Логотип нужен для кальянной.- логотип должен включать в себя название (будет предоставлено исполнителю)- должен смотреться современно\солидноЗавершен3 года назад
Доброго времени суток! Нужен логотип. Главный товар - веганский шоколад. Все подробности предоставлю позже в личных сообщениях.Логотипы и Знаки41 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $50
Разработать логотип для интернет-магазина занимающегося продажей дистиляторов, автоклавов, домашних пивоварен, комплектующих и расходников к ним. Название: "для души" Выполнен на светлом фоне, с использованием текстового названия и изображений или схематично изображённых товаров. Так же возможно использование изображение ...Логотипы и Знаки18 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый вечер! Я начинающий дизайнер одежды. Нужен логотип марки. Хотелось бы, чтобы в логотипе (чб) присутствовала лиса (лис) как символ марки и две буквы (первые буквы моего имени и фамилии). Стиль одежды выражается словами: сексуальность, брутальность, гламур, ...Логотипы и Знаки42 заявкиЗакрыт5 лет назад
Всем доброго дня! Требуется отрисовать логотип bibilife.ru в векторе: ai + svg. В лого используется шрифт: Oswald Важно: svg — будет использоваться в вебе, поэтому при масштабировании логотип не должен становится размытым. Пишите ваши цены и сроки. Заказ строчный, поэтому желательно ...Завершен5 лет назад
Необходим логотип организации. Наименование - ИМК "Прогресс" Сфера деятельности - изготовление металлоконструкций: лазерная резка, гибка, покраска, сварка. Не литейное производство, не продажа металла! Предпочитаемые цвета - синий и белый. Наименование организации в логотипе обязательно. Не ...Завершен5 лет назад
- $150
Нужен запоминающийся логотип для компьютерной программы, которая предназначена для ведения медицинских карт. Сайт программы https://wxwidgets.ru Необходимо создать иконки 16x16, 24x24, 32x32, 64x64, 128x128, на которых логотип должен быть отчетливо виден. Название программы Дентал-Софт Изначально программа была создана для стоматологии, позже она была адаптирована ...Завершен5 лет назад
Необходимо разработать логотип для агентства недвижимости, а в дальнейшем так же макет визиток и фирменный стиль. Желательные цвета: оранжевый, красный, возможно зеленые... может быть использован только один цвет или сочетание. Хотелось бы, что бы из логотипа было ...Логотипы и Знаки36 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо доработать имеющийся логотип. Хочется добавить объёма, сделать лого более стильным, пустить лучики от солнышка например и т.д.Завершен5 лет назад