Требуется нарисовать логотип для артиста/танцора

Состав логотипа: факсимиле + скорпион. (пример в картинках)

Нужно чтобы был лаконичным, сразу считывался стиль артиста, минимализм но с шиком.

Про актёра:

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Молодой мужчина танцует в стиле VOGUE с элементами HOUSE DANCE и POPPING, танец дополнен вокалом (в его же исполнение).

Пытаемся выдумать «смесь» из сценических образов Мадонны, YANIS MARSHALL, группы KAZAKY

Артист танцует на 10 см каблуках в ботильонах. Можно представить себе эдакого Ричарда Гира в костюме 2-ке, но на высокой шпильке.

Хочется сконструировать «русского Дориана Грея» и атмосферность Санкт – Петербурга на ультра – современный лад.

артист живёт под знаком скорпиона

очень много с ним связано

скорпион = его личность

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Аудитория - ценители неординарного и утончённого одновременно.

Впечатление - лёгкий эпатаж.

Использоваться логотип будет на рекламной продукции. В дальнейшем думаем выпускать с этим логотипом "брендовую" продукцию.

Видео - как пример стилистики:

https://www.youtube.com/watch?v=n80QXNRIV6c

https://www.youtube.com/watch?v=yzG_3UJ-LvU&index=27&list=RDXzZxZPab83k

https://vk.com/im?sel=200605204&z=video188159828_167114504%2F2f75bee5be087d62fc

https://vk.com/im?sel=200605204&z=video175382945_166899928%2F5d469ac05ab69b688c

https://vk.com/im?sel=200605204&z=video375562862_456239123%2F9cc59f481dff06a021

Лого, например, должно органично смотреться в таком видео.