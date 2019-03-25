# 1 — $ 150

Нужен запоминающийся логотип для компьютерной программы, которая предназначена для ведения медицинских карт.

Сайт программы https://wxwidgets.ru

Необходимо создать иконки 16x16, 24x24, 32x32, 64x64, 128x128, на которых логотип должен быть отчетливо виден.

Название программы Дентал-Софт

Изначально программа была создана для стоматологии, позже она была адаптирована и для других профилей, поэтому зуб в логотип лучше не включать.