Логотип для компьютерной программы

$150
Логотипы и ЗнакиЗавершен25 заявок970 просмотров
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#1$150

Нужен запоминающийся логотип для компьютерной программы,  которая предназначена для ведения медицинских карт.

Сайт программы https://wxwidgets.ru

Необходимо создать иконки 16x16, 24x24, 32x32,  64x64, 128x128, на которых логотип должен быть отчетливо виден.

Название программы Дентал-Софт

Изначально программа была создана для стоматологии, позже она была адаптирована и для других профилей, поэтому зуб в логотип лучше не включать.

5 лет назад
cutecode
54 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Победитель конкурса
kanny
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
6 дней назад
5 лет назад
#1
Одно слово - "ТАЛАНТИЩЕ" Успехов Вам Катрин
Спасибо, Александр! Рада была сотрудничать с Вами! Всем рекомендую. Отличный заказчик!
Заявки фрилансеров
kanny
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
6 дней назад
5 лет назад
#1
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