Создание логотипа

создать лого как на рисунке(отталкиваться, но не придерживаться), - спираль внутри звезды в рукописном стиле(желательно наличие динамики). форма звезды типа такой как на фото. Лого должно смотреться органично и пропорционально. подобрать "рукописный" шрифт для этого лого ...