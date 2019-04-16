Создать логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен31 заявка269 просмотров
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Требуется создание логотипа с нуля для интернет - магазина. Сфера деятельности: продажа очень дорогой парфюмерии и косметики премиум брендов. Если у вас имеется опыт и есть понимание особенностей работы в премиум сегменте, ждем ваших откликов и портфолио.

Более детальное описание задачи направим в ЛС.

5 лет назад
guest_15529884604075
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
ElenaMedvedeva
35 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
13 часов назад
5 лет назад
$30
3 дня
Елена очень ответственный исполнитель! С заданием справилась на 5+. Разобралась в специфике и оперативно предложила множество вариантов. Особенно хочу отметить, высокий профессионализм и качество работ.
Была рада сотрудничать, очень интересная работа! Клиент всегда на связи, чёткое из, мгновенная оплата. Рекомендую!
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