создать лого как на рисунке(отталкиваться, но не придерживаться), - спираль внутри звезды в рукописном стиле(желательно наличие динамики). форма звезды типа такой как на фото. Лого должно смотреться органично и пропорционально.

подобрать "рукописный" шрифт для этого лого наподобие шрифта "мулинекс". должно хорошо смотреться "черным по белому" цветом.

компания занимается созданием кухонного оборудования.