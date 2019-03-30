Logo

Логотипы и ЗнакиЗавершен24 заявки645 просмотров
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создать лого как на рисунке(отталкиваться, но не придерживаться), - спираль внутри звезды в рукописном стиле(желательно наличие динамики).  форма звезды типа такой как на фото.  Лого должно смотреться органично и пропорционально.

подобрать "рукописный" шрифт для этого лого наподобие шрифта "мулинекс".  должно хорошо смотреться "черным по белому" цветом.

компания занимается созданием кухонного оборудования.  

5 лет назад
sanderlee
39 летБеларусь
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
timaamelin
Тимур 
25 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
5 лет назад
$15
2 дня
Молод, но компетентен 😉 рекомендую !
Все гуд, рекомендую
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