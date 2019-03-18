Улучшить логотип, не меняя сути

1.Необходимо улучшить логотип, не меняя суть и идею – смеющаяся собака. Вероятно, поработать элементами морды, например, с языком – уменьшить, изменить форму немного.

2.Рассмотреть варианты использования на любом фоне, от белого, до насыщенно-темного/черного. Возможно, добавить белый контур, силуэт и т.д.

Важно! Логотип не подразумевает заключение ни в одну геометрическую фигуру. Но, не исключен и такой вариант.

Максимальное количество цветов – 2. Одноцветный вариант – обязателен.

Просьба, только для опытных дизайнеров, с хорошим портфолио, отзывами и, самое главное, с пониманием, что он может улучшить лого.