Создание логотипа

Мы мебельный StartUP создающий лофтовые предметы интерьера. LOFT – то, что нас восхищает и вдохновляет. Мы считаем этот стиль наиболее современным, неудивительно, насколько он стал трендовым. Наша идея – изменить рынок мебели таким образом, чтобы ...