Векторный логотип

Нкобходимо разработать логотип для сайта. Тематика сайта проектирование, поставка, монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения. Название сайта - Видеонаблюдение Петербурга
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Придумать логотип для гостиничного комплекса.
Вводные: Юг России, море, горная река, горы
Остальные детали предоставлю исполнителю
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