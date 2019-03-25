Нкобходимо разработать логотип для сайта. Тематика сайта проектирование, поставка, монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения. Название сайта - Видеонаблюдение Петербурга
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Необходимо разработать логотип интернет магазина для сайта, соц.сетей, мессенджеров и фавикон. Направление - продажа "товаров для взрослых" (секс шоп). Сайт Amore4U.RU. Не должно быть вульгарно. Использовать при разработке принцип мета-сообщений. .....нет ничего запретного в сексе, любовь, фантазии становятся реальностью. Для быстрого принятия решения по сотрудничеству, прошу указывать ссылку на ваши работы.
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