Создать лого из изображения

Добрый день. Требуется создание логотипа для интернет-магазина чемоданов. Очень важен креатив. 258х64 пикселя в векторном формате.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
В приложении изображение мяча, которое надо отрисовать (в приложении лев для понимания стиля).
Добавить к отрисованному надпись: Acora Team Bet
- Похожие заказы
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуется создание логотипа с нуля для интернет - магазина. Сфера деятельности: продажа очень дорогой парфюмерии и косметики премиум брендов. Если у вас имеется опыт и есть понимание особенностей работы в премиум сегменте, ждем ваших откликов ...Завершен5 лет назад
Необходимо разработать логотип интернет магазина для сайта, соц.сетей, мессенджеров и фавикон. Направление - продажа "товаров для взрослых" (секс шоп). Сайт Amore4U.RU. Не должно быть вульгарно. Использовать при разработке принцип мета-сообщений. .....нет ничего запретного в сексе, ...Завершен5 лет назад
создать лого как на рисунке(отталкиваться, но не придерживаться), - спираль внутри звезды в рукописном стиле(желательно наличие динамики). форма звезды типа такой как на фото. Лого должно смотреться органично и пропорционально. подобрать "рукописный" шрифт для этого лого ...Завершен5 лет назад
- $20
Придумать логотип для гостиничного комплекса. Вводные: Юг России, море, горная река, горы Остальные детали предоставлю исполнителюЛоготипы и Знаки25 заявокЗакрыт5 лет назад
1.Необходимо улучшить логотип, не меняя суть и идею – смеющаяся собака. Вероятно, поработать элементами морды, например, с языком – уменьшить, изменить форму немного. 2.Рассмотреть варианты использования на любом фоне, от белого, до насыщенно-темного/черного. Возможно, добавить белый ...Логотипы и Знаки17 заявокЗакрыт5 лет назад
Создание логотипа для интернет магазина постельных принадлежностей.Логотипы и Знакинет заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется сделать логотип по одному направлению нашей деятельности. Название DECOLTERIA. Услуги по индивидуальному подбору белья на большие размеры (это и худенькие девочки с большой грудью и пышные дамы). до 13 размера. Мы прежде всего продаем белье, услуга это ...Завершен5 лет назад
Цвета клуба : Черный , красный . Важно чтобы в логотипе была крепость Форма эмблемы может быть любойЗакрыт5 лет назад
Простой логотип: срисовать шрифт и добавить веточки сверху и снизу (примеры на фото) select wear - название бренда Будет нанесение на флизилин этого лого Файл нужен для программы CorelDRAW, в формате *cdr. Картинка должна быть в кривых. 17я версия Так ...Логотипы и Знаки9 заявокЗакрыт5 лет назад