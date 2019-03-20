Необходимо доработать имеющийся логотип. Хочется добавить объёма, сделать лого более стильным, пустить лучики от солнышка например и т.д.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать логотип для агентства недвижимости, а в дальнейшем так же макет визиток и фирменный стиль.
Желательные цвета: оранжевый, красный, возможно зеленые... может быть использован только один цвет или сочетание.
Хотелось бы, что бы из логотипа было видно, что компания занимается покупкой и продажей недвижимости в Москве.
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