Разработать логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен24 заявки822 просмотра
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Логотип нужен для кальянной.- логотип должен включать в себя название (будет предоставлено исполнителю)- должен смотреться современно\солидно

5 лет назад
amihura
32 годаБеларусь
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Bazilevskyi
Антон 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 лет назад
$100
24 дня
WMZ
Отличный дизайнер
Все хорошо, рекомендую.
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