Логотип (линия одежды)

Всем доброго дня! Требуется отрисовать логотип bibilife.ru в векторе: ai + svg. В лого используется шрифт: Oswald Важно: svg — будет использоваться в вебе, поэтому при масштабировании логотип не должен становится размытым. Пишите ваши цены и сроки. Заказ строчный, поэтому желательно ...
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Добрый вечер!
Я начинающий дизайнер одежды. Нужен логотип марки.
Хотелось бы, чтобы в логотипе (чб) присутствовала лиса (лис) как символ марки и две буквы (первые буквы моего имени и фамилии).
Стиль одежды выражается словами: сексуальность, брутальность, гламур, дерзость, роскошь, элитарность, фундаментальность, нахальство, доминирование, шик. Во мне откликается творчество дизайнера марки Филипп Плейн.
Примерное понимание есть, кину в личку пример.
Большой гонорар предложить не могу, но готова найти точки соприкосновения и договориться.
Спасибо.
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