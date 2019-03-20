Требуется отрисовка логотипа в векторе

Необходимо разработать логотип для агентства недвижимости, а в дальнейшем так же макет визиток и фирменный стиль. Желательные цвета: оранжевый, красный, возможно зеленые... может быть использован только один цвет или сочетание. Хотелось бы, что бы из логотипа было ...