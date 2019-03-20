Требуется отрисовка логотипа в векторе

Логотипы и ЗнакиЗавершен13 заявок283 просмотра
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Всем доброго дня!

Требуется отрисовать логотип bibilife.ru в векторе: ai + svg.

В лого используется шрифт: Oswald

Важно: svg — будет использоваться в вебе, поэтому при масштабировании логотип не должен становится размытым. 

Пишите ваши цены и сроки.

Заказ строчный, поэтому желательно сделать сегодня.

Спасибо за Ваши предложения. 

5 лет назад
animacityru
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
HannaWise
Анна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
7 часов назад
5 лет назад
$5
1 день
Отличный фрилансер! Сделала быстро, качественно и с консультациями!!! Всем рекомендую!
Рада была сотрудничеству. Понятное задание, своевременная оплата. Рекомендую Екатерину как очень хорошего и порядочного заказчика! Буду рада и дальнейшим новым заданиям. Мои наилучшие рекомендации!
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