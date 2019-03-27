Лого для гостиницы

Нужно разработать лого, (для ютуб канала\мерча) примеры работы дам, в высоком качестве в форматах JPG + векторные исходные файлы CDR, AI, PDF, по всем вопросам пишите, отвечу, если вы вдруг не знаете что такое СтопХам, вот ...