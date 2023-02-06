Разработчик, Web-дизайнер
1. Разработка уникального дизайна для сайтов различных тематик.
2. Доработка / ре-дизайн Вашего сайта.
3. Back-end и Front-end разработка вашего проекта.
- Качество работы не заставляет клиентов огорчаться!
- Время выполнения работы Вас приятно удивит!
- Кроссбраузерность возвысит Internet Explorer в Ваших глазах!
Связь со мной:
- skype: v7resspect
Портфолио
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- Адаптивный шаблон Godlike для DLE828 просмотров
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Сайты «под ключ»
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