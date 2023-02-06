Grallast

Евгений Буряк Grallast

 
30 летУкраина/Мелитополь
11 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Разработчик, Web-дизайнер

1. Разработка уникального дизайна для сайтов различных тематик.

2. Доработка / ре-дизайн Вашего сайта.

3. Back-end и Front-end разработка вашего проекта.

- Качество работы не заставляет клиентов огорчаться!

- Время выполнения работы Вас приятно удивит!

- Кроссбраузерность возвысит Internet Explorer в Ваших глазах!

Связь со мной:

  • skype: v7resspect

Портфолио
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Сайты «под ключ»
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от $80
#2984
HTML-верстка
нет отзывов
от $40
#6394