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Отзывы заказчиков
$0
9 баллов
17 лет назад
Пиво любит... :) Но работает отлично! Ни одной претензии!
$4000
10 баллов
17 лет назад
быстро и качественно выполняет работу по заказу. заказ - партия флеш игр
Ответный отзыв
Заказчик отличный. Деньги вовремя, предоплата. Общение приятное. Рекомендую.
Разработка игр
нет отзывов
от $250
от 2 дней
нет рейтинга