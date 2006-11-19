Greenish

Евгений Прозоров Greenish

 
41 годРоссия/Киров
17 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Flash и все что с ним связано.

Портфолио
Отзывы заказчиков
vit26
Гость 
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
$0
9 баллов
17 лет назад
Flash-игры для интернет-казино
Пиво любит... :) Но работает отлично! Ни одной претензии!
nekto2005
Гость 
58 летРоссия
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$4000
10 баллов
17 лет назад
Игровой сайт
быстро и качественно выполняет работу по заказу. заказ - партия флеш игр
Заказчик отличный. Деньги вовремя, предоплата. Общение приятное. Рекомендую.
Ответный отзыв
Разработка игр
нет отзывов
от $250
от 2 дней
нет рейтинга