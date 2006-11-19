nekto2005

Гость nekto2005

 
58 летРоссия/Москва
19 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
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  • Модификация скрипта

    дописать дефолтный GC hyip-скрипт. Задача. В данном скрипте реализовано начисление % вложеных средств 1. ежечастно 2. ежедневно 3. еженедельно 4. ежемесячно и т.д. нужно дописать, чтобы была возможность начисления % ежеминутно. Оплата в еголд или рупей. Другие платежнки для оплаты не использую.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дописание игровой проги на С#

    Есть клиент, есть базовый клас для конекции клиент сервер на асинхронных сокетах можно совершать определенные команды( присоеденится к игре, выйти, создать игру), серверная часть (есть базовая программа на С создающая многопоточного сервера, на асинхронных сокетах, ...

    Разработка игр4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужен художник

    Нужен художник для мелкой но частой работы. К примеру. нарисовать кнопки. лого. банер. и т.д. с заоблачными ценами кандитатуру не выставлять. при выставлние кандитатуры желательно указывайте примерные ваши цены. оплата рупей, еголд.

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Выборка из БД

    Для тех кто быстро разбирается в чужом коде. Переделать выборку из базы данных. Скрипт на РНР5. Начинающим просьба не беспокоить. Оплата рупей и еголд.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Игровой сайт

    $4000

    Игровой сайт с флеш играми. Возможность играть пользователям друг против друга. Так же воспользуюсь услугами только по созданию игр. Рассмотрю все предложения. Цена обсуждается. Оплата через рупей или еголд.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Скрипт рассылки

    Нужен скрипт рассылки без дизайна. Условия - выбор расылки всем или только отмеченным пользователям, занос в базу количества отосланных писем каждому пользователю. Заоблачных цен не предлогать.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    19 лет назад
Отзывы фрилансеров
gratta
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
день назад
$1
10 баллов
17 лет назад
Выборка из БД
Отличный заказчик. Рекомендую сотрудничать!
Сделал быстро и качественно. Все время был на связи.
Ответный отзыв
Greenish
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$4000
10 баллов
17 лет назад
Игровой сайт
Заказчик отличный. Деньги вовремя, предоплата. Общение приятное. Рекомендую.
быстро и качественно выполняет работу по заказу. заказ - партия флеш игр
Ответный отзыв
anarchist
Гость 
42 годаРоссия
20 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов
$0
10 баллов
19 лет назад
Скрипт рассылки
Прекрасный заказчик! оплата вовремя и не скупо. Очень приятно обсуждать тех. задание, поскольку отличные технические знания.
Работа выполнена вовремя, быстро вносились изменения, высказывал свои предложения по улудшению скрипта. Всегда днем на связи. Я доволен данным разработчиком.
Ответный отзыв