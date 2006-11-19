дописать дефолтный GC hyip-скрипт. Задача. В данном скрипте реализовано начисление % вложеных средств 1. ежечастно 2. ежедневно 3. еженедельно 4. ежемесячно и т.д. нужно дописать, чтобы была возможность начисления % ежеминутно. Оплата в еголд или рупей. Другие платежнки для оплаты не использую.