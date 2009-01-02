Необходимо вывести сайт www.petslab.ru в десятку первых в Яндексе по запросам: - стрижка собак - стрижка йорков Увеличение аудитории Клиентов.
Поисковые системы (SEO)38 заявок
Закрыт
15 лет назад
Необходимо вывести сайт www.petslab.ru в десятку первых в Яндексе по запросам: - стрижка собак - стрижка йорков Увеличение аудитории Клиентов.
Необходимо написать толково сайт на основе сайта www.petslab.ru надо сохранить фирменный стиль, а также добавить: - он-лайн запись на стрижку - подписку на новости - CMS - опросы + добавить к нему интернет магазин одежды для животных и всяческих ...