GuitarFan

Юрий Осипов GuitarFan

 
32 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Верстка

    $5

    Есть веб-проект, почти готов. Нужно сделать адаптивную верстку и исправить некоторые баги. Кому интересно - ссылку скину.  Ищу не только разработчика а партнера, которому самому будет интересно заниматься проектом.

    HTML-верстка32 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужно написание сайта объявлений

    Нужен программист/команда для написания сайта объявлений.   Имеется предварительный дизайн и описание, необходима адаптивная верстка и написание программной части. Файлы по ссылке:  https://drive.google.com/folderview?id=0B0GKFlfSijjLeXJYVjk3RHdLWm8&amp;usp=sharing Без использования готовых решений, с нуля, минимум лишнего ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужно написание сайта под ключ

    $500

    Нужен не дорогой программист для написания сайта объявлений. Имеется предварительный дизайн и описание, необходима адаптивная верстка. файлы предоставлю. Остальные вопросы в личной переписке.

    HTML-верстка23 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужно сделать фото девушки азиатки с текстом на А4 (работа на 2 мин)

    $3

    Нужно сделать фото (лучше 2-3шт) с надписью маркером на листе A4. Что именно нужно написать – спрашивайте в сообщениях.  Фото на однотонном фоне за человеком. Лучше сразу скинуть ссылку на ваше фото, чтобы я ...

    Фотосъемка3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад