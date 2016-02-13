Есть веб-проект, почти готов. Нужно сделать адаптивную верстку и исправить некоторые баги. Кому интересно - ссылку скину. Ищу не только разработчика а партнера, которому самому будет интересно заниматься проектом.
- $5HTML-верстка32 заявкиЗакрыт8 лет назад
Имеется не дописанный сайт, сделано около 90%, нужно доделать остальное. Кому интересно ссылку предоставлю. Возможно партнерство.Веб-программирование13 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен программист/команда для написания сайта объявлений. Имеется предварительный дизайн и описание, необходима адаптивная верстка и написание программной части. Файлы по ссылке: https://drive.google.com/folderview?id=0B0GKFlfSijjLeXJYVjk3RHdLWm8&usp=sharing Без использования готовых решений, с нуля, минимум лишнего ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $500
Нужен не дорогой программист для написания сайта объявлений. Имеется предварительный дизайн и описание, необходима адаптивная верстка. файлы предоставлю. Остальные вопросы в личной переписке.HTML-верстка23 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $3
Нужно сделать фото (лучше 2-3шт) с надписью маркером на листе A4. Что именно нужно написать – спрашивайте в сообщениях. Фото на однотонном фоне за человеком. Лучше сразу скинуть ссылку на ваше фото, чтобы я ...Фотосъемка3 заявкиЗакрыт9 лет назад