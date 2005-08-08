Gwynbleidd

Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$200
0 баллов
14 лет назад
Сроки по сдаче проекта провалены, на связь исполнитель не выходит
$0
10 баллов
18 лет назад
Очень ответственный человек. Отлично выполнил свою работу.
Ответный отзыв
Очень профессиональная команда. Оплата проводится точно в оговоренные сроки. Сотрудничеством очень доволен.
$50
10 баллов
18 лет назад
Задача выполнена. Хорошая профессиональная работа, сделано точно то что и требовалось. Сотрудничеством я весьма доволен.
Ответный отзыв
Сотрудничеством очень доволен. В процессе общения остались самые положительные впечатления. Оплата проведена точно и в срок. Еще отмечу очень грамотное написание ТЗ.