Gwynbleidd

Алексей Gwynbleidd

 
39 летРоссия/Москва
19 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
sykvel
Sykvel 
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$200
0 баллов
14 лет назад
Проект на ASP.NET MVC - Модуль найма персонала
Сроки по сдаче проекта провалены, на связь исполнитель не выходит
vcs
NaN лет
18 лет в сервисе
Был
18 лет назад
$0
10 баллов
18 лет назад
Realty Check Project
Очень ответственный человек. Отлично выполнил свою работу.
Очень профессиональная команда. Оплата проводится точно в оговоренные сроки. Сотрудничеством очень доволен.
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se
NaN лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
20 отзывов
$50
10 баллов
18 лет назад
Автоматизация Corel Draw
Задача выполнена. Хорошая профессиональная работа, сделано точно то что и требовалось. Сотрудничеством я весьма доволен.
Сотрудничеством очень доволен. В процессе общения остались самые положительные впечатления. Оплата проведена точно и в срок. Еще отмечу очень грамотное написание ТЗ.
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