vcs

One Step vcs

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Real Estate Project

    Срочно требуется разработчик ASP.Net, разрабатывающий web приложения на VB.Net с опытом работы не менее 2 лет. Требуется опыт по созданию панелей администрирования контентом сайта, таким как новостной блок с текстом и картинками, инструкции на страничках ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Web Site Tester

    Требуется тестер веб сайтов для тестирования интерактивного приложения. Нужен опыт работы тестером или сертификат тестора.

    Тестирование ПО14 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Realty Check

    $1000

    Требуется разработчик ASP.Net, разрабатывающий web приложения на VB.Net с опытом работы не менее 2 лет. Требуется опыт по созданию панелей администрирования контентом сайта, таким как новостной блок с текстом и картинками, инструкции на страничках интерактивного ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Realty Check Project

    Требуется разработчик Ява Скриптов с не менее чем годичным опытом разработки скриптов. Опыт разработки скриптов с обменом данных между скриптом и сервером на ASP.Net обязателен. Опыт разработки скриптов для передвижения объектов по экрану большой плюс.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад

  • Real Estate Project

    $1000

    Требуется разработчик вебсайта на ASP.Net. Разработчик должен иметь по крайней мере 3-х летний опыт разработки интерактивных web приложений изходя из функциональных требований клиента. Опыт создания приложений на основе 3-tire архетектуры обяателен. Долженн ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    18 лет назад

  • Java Script

    $240

    Требуется JavaScript разработчик с опытом работы по пермещению объектов на экране броузера под клиентскую сторону, написанную на ASP.Net Требуется модефецировать уже готовый ява скрипт для передвижения карточек по экрану с помощью операции drag and drop. ...

    Javascript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
Zeiman
Гость 
45 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
$0
4 балла
18 лет назад
Realty Check
Работаю с данной командой более года. Плюсы: Оплата за реальную работу в указанные сроки; "кидалово" исключено; интересные проекты; работал бы всё своё время. Минусы: присутствие иерархии в управлении проектом, что снижает возможную продуктивность работы; отсутствие профессионального технического задания, что не самая большая проблемма. Вобщем рекомендую.
Gwynbleidd
Алексей 
39 летРоссия
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$0
10 баллов
18 лет назад
Realty Check Project
Очень профессиональная команда. Оплата проводится точно в оговоренные сроки. Сотрудничеством очень доволен.
Очень ответственный человек. Отлично выполнил свою работу.
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