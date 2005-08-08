Срочно требуется разработчик ASP.Net, разрабатывающий web приложения на VB.Net с опытом работы не менее 2 лет. Требуется опыт по созданию панелей администрирования контентом сайта, таким как новостной блок с текстом и картинками, инструкции на страничках ...
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт18 лет назад
Требуется тестер веб сайтов для тестирования интерактивного приложения. Нужен опыт работы тестером или сертификат тестора.Тестирование ПО14 заявокЗакрыт18 лет назад
- $1000
Требуется разработчик ASP.Net, разрабатывающий web приложения на VB.Net с опытом работы не менее 2 лет. Требуется опыт по созданию панелей администрирования контентом сайта, таким как новостной блок с текстом и картинками, инструкции на страничках интерактивного ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт18 лет назад
Требуется разработчик Ява Скриптов с не менее чем годичным опытом разработки скриптов. Опыт разработки скриптов с обменом данных между скриптом и сервером на ASP.Net обязателен. Опыт разработки скриптов для передвижения объектов по экрану большой плюс.Веб-программирование1 исполнительЗавершен18 лет назад
- $1000
Требуется разработчик вебсайта на ASP.Net. Разработчик должен иметь по крайней мере 3-х летний опыт разработки интерактивных web приложений изходя из функциональных требований клиента. Опыт создания приложений на основе 3-tire архетектуры обяателен. Долженн ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт18 лет назад
- $240
Требуется JavaScript разработчик с опытом работы по пермещению объектов на экране броузера под клиентскую сторону, написанную на ASP.Net Требуется модефецировать уже готовый ява скрипт для передвижения карточек по экрану с помощью операции drag and drop. ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт18 лет назад