Работаю с данной командой более года. Плюсы: Оплата за реальную работу в указанные сроки; "кидалово" исключено; интересные проекты; работал бы всё своё время. Минусы: присутствие иерархии в управлении проектом, что снижает возможную продуктивность работы; отсутствие профессионального технического задания, что не самая большая проблемма. Вобщем рекомендую.