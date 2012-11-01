$250
для нового магазина необходимо рерайт/копирайт . Тексты должны привлекать внимание как покупателя так и СЕО. тематика "влагозащищенные телевизоры" почта для первого знакомства [email protected].
Копирайтинг12 заявок
Закрыт
11 лет назад
для нового магазина необходимо рерайт/копирайт . Тексты должны привлекать внимание как покупателя так и СЕО. тематика "влагозащищенные телевизоры" почта для первого знакомства [email protected].
Необходимо проверить интернет магазин. Разработка, верстка, дизайн, ссылки, тексты и тд. Лучшее предложение гарантируется оплатой и дальнейшим сотрудничеством. почта [email protected] ...