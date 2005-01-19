Hanna_A

Анна Hanna_A

 
18 летПольша/Катовице
год на фриланс-бирже
Была
2 месяца назад
Я за результат.

Добро пожаловать на мой аккаунт.

Я занимаюсь разными видами работы. Не боюсь ничего нового, занимаюсь саморазвитием. Готова взяться за неформальные задания.

Знаю:

  • Русский

  • Польский

  • Английский

  • Белорусский

Каждый день провожу в чтении разной литературы, поэтому довольно хорошо развита фантазия. Готова к творческой работе. Так же хорошо нахожу общий язык с людьми.

Я за ответственное и пунктуальное выполнение обязанностей.

Буду рада сотрудничеству с вами.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
20%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
teamokha
Тимофей 
31 годТурция
10 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
$20
10 баллов
10 месяцев назад
Распределить рецепты по структуре
Анна на отлично справилась со своей работой! Очень рекомендую её как исполнителя. Выполнила все по инструкции и в срок. Когда были вопросы - обращалась и учитывала полученную информацию при работе!
Очень приятный человек в общении. Все задачи и обязаности были чётко поставлены. Консультировал и помагал в спорных моментах. Смело рекомендую.
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