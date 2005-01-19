Я за результат.

Добро пожаловать на мой аккаунт.

Я занимаюсь разными видами работы. Не боюсь ничего нового, занимаюсь саморазвитием. Готова взяться за неформальные задания.

Знаю:

Русский

Польский

Английский

Белорусский

Каждый день провожу в чтении разной литературы, поэтому довольно хорошо развита фантазия. Готова к творческой работе. Так же хорошо нахожу общий язык с людьми.

Я за ответственное и пунктуальное выполнение обязанностей.

Буду рада сотрудничеству с вами.