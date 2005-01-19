Я за результат.
Добро пожаловать на мой аккаунт.
Я занимаюсь разными видами работы. Не боюсь ничего нового, занимаюсь саморазвитием. Готова взяться за неформальные задания.
Знаю:
Русский
Польский
Английский
Белорусский
Каждый день провожу в чтении разной литературы, поэтому довольно хорошо развита фантазия. Готова к творческой работе. Так же хорошо нахожу общий язык с людьми.
Я за ответственное и пунктуальное выполнение обязанностей.
Буду рада сотрудничеству с вами.
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$20
средняя цена заказа
20%
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
10 месяцев назад
Анна на отлично справилась со своей работой! Очень рекомендую её как исполнителя. Выполнила все по инструкции и в срок. Когда были вопросы - обращалась и учитывала полученную информацию при работе!
Ответный отзыв
Очень приятный человек в общении. Все задачи и обязаности были чётко поставлены. Консультировал и помагал в спорных моментах. Смело рекомендую.