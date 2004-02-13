Здравствуйте! Нужно будет скопировать текст с картинками 50 статей с моего сайта и переносить его в статьи Яндекс Дзен, после копирования текст нужно немного подформатировать. К заданию прилагается полная инструкция. Нужно просто выполнять ее качественно по ...