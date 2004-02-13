teamokha

Тимофей teamokha

 
31 годТурция/Стамбул
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$185
выплачено фрилансерам
36%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Смонтировать 50 роликов в tik tok по алгоритму

    $100

    Необходимо смонтировать и опубликовать 50 роликов по инструкции. Инструкцию высылаю в лс. Для определения кандидата необходимо будет сделать 1 видео в качестве тестового задания!

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    5 месяцев назад

  • Собрать email автосалонов

    Собрать email автосалонов Москвы в табличку Excel Необходимо будет по открытым источникам (2ГИС, Яндекс-карты, Яндекс и т.д.) собрать в табличку Excel контакты автосалонов в Москвы - email (в первую очередь) и телефон. Пример итоговой таблицы - https://docs.google.com/spreadsheets/d/15lecVr7JjdkLz7PTmWQExWtO2svkXGn2PNC73_yugEs/edit?usp=sharing

    Редактирование и Корректура3 заявки
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Сгенерировать 100 статей в chatgpt и midjourney (обучаю всему)

    Здравствуйте! Ищу креативного, самостоятельного и ответственного контент-менеджера для нескольких каналов в Яндекс Дзен. Нужно будет составить контент-план исходя из тематик каналов в ChatGPT, генерировать текст и картинки, оформлять текст и публиковать на Я.Дзен.  Всему научу и ...

    Редактирование и Корректура10 заявок
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Скопировать текст с сайта в Яндекс Дзен и отформатировать

    $25

    Здравствуйте! Нужно будет скопировать текст с картинками 50 статей с моего сайта и переносить его в статьи Яндекс Дзен, после копирования текст нужно немного подформатировать. К заданию прилагается полная инструкция. Нужно просто выполнять ее качественно по ...

    Тексты для сайта
    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    8 месяцев назад

  • Добавлять ссылки на различные статьи сайта в текст + оформлять

    Здравствуйте! Есть таблица со ссылками на статьи моего сайта. Нужно будет добавлять по три различные ссылки в готовый текст, оформлять и добавлять готовый текст в miralinks. Есть подробная инструкция как и что делать. Оплата - 80 ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Доработать текст в рецептах на сайте

    $130

    Необходимо будет корректировать и дорабатывать готовый текст рецептов на сайте. Предоставляю полную инструкцию, чтобы сделать хорошо нужно просто следовать инструкции! В качестве тестового задания нужно сделать 1 рецепт. В дальнейшем оплата - 200 российских рублей ...

    Редактирование и Корректура46 заявок
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Сделать 50 рецептов для сайта по видео из youtube по инструкции

    $65

    Здравствуйте! Ищу ответственного, терпеливого и грамотного человека для создания рецептов для сайта. Опыт не нужен, всему научу - есть подробная пошаговая инструкция. Справится - любой. В качестве тестового задания необходимо будет сделать 1 рецепт по ...

    Редактирование и Корректура34 заявки
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Составление 60 рецептов по инструкции

    $80

    Ищу человека на составление рецептов по видео из youtube по подробной пошаговой инструкции! Справится любой ответственный и дисциплинированный человек, потому что всему обучу и расскажу. Для выбора кандидата необходимо будет выполнить тестовое задание и составить ...

    Редактирование и Корректура52 заявки
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Разместить 250 ссылок на gogetlinks и miralinks

    $50

    Здравствуйте! Требуется ответственный и внимательный человек для размещения ссылок на веб-сайты на площадках gogetlinks и miralinks. С работой справится любой, потому что я даю полное обучение. От вас требуется только желание и целеустремленность!

    Наполнение сайтов25 заявок
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Распределить рецепты по структуре

    $20

    Здравствуйте! Необходимо распределить рецепты по структуре в программе KeyAssort. Задачу сможет выполнить абсолютно любой ответственный и аккуратный человек, потому что я прилагаю подробную инструкцию! Инструкция: https://docs.google.com/document/d/1PWudjlduimdXn0qlt_cZPJFIe8VKCSsqQF2rznDELEY/edit?usp=sharing Оплата за работу - 1500 рублей. Тестовое задание находится в инструкции. Делайте и присылайте!

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    10 месяцев назад

  • Исправить title/description у статей (работа с текстом по инструкции)

    $50

    Здравствуйте! Необходимо исправить существующие названия и описание в приложенном excel файле.  По сути обычная работа с текстом. Справится любой человек, потому что прилагается полная инструкция - https://docs.google.com/document/d/1NzEl4fAK71vGJA_A0l7kF78rAlFx5MagzSRziWx8jD4/edit?usp=sharing Оплата за 1 title - 2.5 рубля Оплата за description - 5 ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    9 месяцев назад
Отзывы фрилансеров
ev_maslov
18 летУкраина
3 года в сервисе
Был
10 часов назад
$100
10 баллов
5 месяцев назад
Смонтировать 50 роликов в tik tok по алгоритму
Хороший заказчик, рекомендую.
Все выполнено в срок и согласно ТЗ. Претензий нет. Могу рекомендовать!
Ответный отзыв
aaattthhhsss
Олександр 
19 летУкраина
год в сервисе
Был
2 дня назад
$25
10 баллов
8 месяцев назад
Скопировать текст с сайта в Яндекс Дзен и отформатировать
Отличный заказчик, дал работу четко и быстро. Помогал со всеми проблемами во время работы.
Выполнил всё в срок и качественно. Рекомендую исполнителя!
Ответный отзыв
KonstantinLebedk
Константин 
40 летТаиланд
год в сервисе
Был
3 месяца назад
$40
10 баллов
8 месяцев назад
Исправить title/description у статей (работа с текстом по инструкции)
Предельно понятная постановка задачи, "с методичкой" и примерами. Высокая скорость ответов на сообщения, разбор каждого возникающего вопроса. Своевременная оплата. Надёжный заказчик, рекомендую!
Отличный исполнитель, могу рекомендовать! С работой справился отлично и в указанный срок!
Ответный отзыв
Hanna_A
Анна 
18 летПольша
год в сервисе
Была
2 месяца назад
$20
10 баллов
10 месяцев назад
Распределить рецепты по структуре
Очень приятный человек в общении. Все задачи и обязаности были чётко поставлены. Консультировал и помагал в спорных моментах. Смело рекомендую.
Анна на отлично справилась со своей работой! Очень рекомендую её как исполнителя. Выполнила все по инструкции и в срок. Когда были вопросы - обращалась и учитывала полученную информацию при работе!
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