Необходимо смонтировать и опубликовать 50 роликов по инструкции. Инструкцию высылаю в лс. Для определения кандидата необходимо будет сделать 1 видео в качестве тестового задания!
- $100Видеомонтаж1 исполнительЗавершен5 месяцев назад
Собрать email автосалонов Москвы в табличку Excel Необходимо будет по открытым источникам (2ГИС, Яндекс-карты, Яндекс и т.д.) собрать в табличку Excel контакты автосалонов в Москвы - email (в первую очередь) и телефон. Пример итоговой таблицы - https://docs.google.com/spreadsheets/d/15lecVr7JjdkLz7PTmWQExWtO2svkXGn2PNC73_yugEs/edit?usp=sharingРедактирование и Корректура3 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Здравствуйте! Ищу креативного, самостоятельного и ответственного контент-менеджера для нескольких каналов в Яндекс Дзен. Нужно будет составить контент-план исходя из тематик каналов в ChatGPT, генерировать текст и картинки, оформлять текст и публиковать на Я.Дзен. Всему научу и ...Редактирование и Корректура10 заявокЗакрыт6 месяцев назад
- $25
Здравствуйте! Нужно будет скопировать текст с картинками 50 статей с моего сайта и переносить его в статьи Яндекс Дзен, после копирования текст нужно немного подформатировать. К заданию прилагается полная инструкция. Нужно просто выполнять ее качественно по ...Завершен8 месяцев назад
Здравствуйте! Есть таблица со ссылками на статьи моего сайта. Нужно будет добавлять по три различные ссылки в готовый текст, оформлять и добавлять готовый текст в miralinks. Есть подробная инструкция как и что делать. Оплата - 80 ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
- $130
Необходимо будет корректировать и дорабатывать готовый текст рецептов на сайте. Предоставляю полную инструкцию, чтобы сделать хорошо нужно просто следовать инструкции! В качестве тестового задания нужно сделать 1 рецепт. В дальнейшем оплата - 200 российских рублей ...Редактирование и Корректура46 заявокЗакрыт9 месяцев назад
- $65
Здравствуйте! Ищу ответственного, терпеливого и грамотного человека для создания рецептов для сайта. Опыт не нужен, всему научу - есть подробная пошаговая инструкция. Справится - любой. В качестве тестового задания необходимо будет сделать 1 рецепт по ...Редактирование и Корректура34 заявкиЗакрыт9 месяцев назад
- $80
Ищу человека на составление рецептов по видео из youtube по подробной пошаговой инструкции! Справится любой ответственный и дисциплинированный человек, потому что всему обучу и расскажу. Для выбора кандидата необходимо будет выполнить тестовое задание и составить ...Редактирование и Корректура52 заявкиЗакрыт9 месяцев назад
- $50
Здравствуйте! Требуется ответственный и внимательный человек для размещения ссылок на веб-сайты на площадках gogetlinks и miralinks. С работой справится любой, потому что я даю полное обучение. От вас требуется только желание и целеустремленность!Наполнение сайтов25 заявокЗакрыт10 месяцев назад
- $20
Здравствуйте! Необходимо распределить рецепты по структуре в программе KeyAssort. Задачу сможет выполнить абсолютно любой ответственный и аккуратный человек, потому что я прилагаю подробную инструкцию! Инструкция: https://docs.google.com/document/d/1PWudjlduimdXn0qlt_cZPJFIe8VKCSsqQF2rznDELEY/edit?usp=sharing Оплата за работу - 1500 рублей. Тестовое задание находится в инструкции. Делайте и присылайте!Завершен10 месяцев назад
- $50
Здравствуйте! Необходимо исправить существующие названия и описание в приложенном excel файле. По сути обычная работа с текстом. Справится любой человек, потому что прилагается полная инструкция - https://docs.google.com/document/d/1NzEl4fAK71vGJA_A0l7kF78rAlFx5MagzSRziWx8jD4/edit?usp=sharing Оплата за 1 title - 2.5 рубля Оплата за description - 5 ...Завершен9 месяцев назад