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$40
средняя цена заказа
100%
заявок принято заказчиками
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Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
9 месяцев назад
Отличный исполнитель, могу рекомендовать! С работой справился отлично и в указанный срок!
Ответный отзыв
Предельно понятная постановка задачи, "с методичкой" и примерами. Высокая скорость ответов на сообщения, разбор каждого возникающего вопроса. Своевременная оплата. Надёжный заказчик, рекомендую!