KonstantinLebedk

Константин KonstantinLebedk

 
40 летТаиланд/Бангкок
год на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Разработчик приложений и копирайтер.

Программист c++, python, Java. Разработчик приложений для ПК и андроид. Копирайтер (технические темы: вычислительная техника, машиностроение, автомобилестроение и станкостроение), переводчик (с английского, уровень B2 на русский, носитель языка).

PythonJava
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
100%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
teamokha
Тимофей 
31 годТурция
10 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
$40
10 баллов
9 месяцев назад
Исправить title/description у статей (работа с текстом по инструкции)
Отличный исполнитель, могу рекомендовать! С работой справился отлично и в указанный срок!
Предельно понятная постановка задачи, "с методичкой" и примерами. Высокая скорость ответов на сообщения, разбор каждого возникающего вопроса. Своевременная оплата. Надёжный заказчик, рекомендую!
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