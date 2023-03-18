Разработчик приложений и копирайтер.

Программист c++, python, Java. Разработчик приложений для ПК и андроид. Копирайтер (технические темы: вычислительная техника, машиностроение, автомобилестроение и станкостроение), переводчик (с английского, уровень B2 на русский, носитель языка).