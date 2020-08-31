Мироншох Мавлянов HardCore2018HardCore2018
26 летУзбекистан/Бухара
3 года на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Здравствуйте. Я разрабатываю сайты на разной тематике и разным функционалом. Пишу сайты сам без всяких движков. А так же я могу исправить ошибки на вашем сайте. Доработка дизайна, адаптация дизайна под мобайл версии. И много другое. Если вас интересует моя услуга то пишите.
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$20
средняя цена заказа
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$15
9 баллов
3 года назад
Вообщем оставлять отзыв не хотел, но приходиться. Отрицательным делать не буду, но на будущее лучше конечно не браться за работу которую не можешь выполнить. Стояла задача по оптимизации сайта, ускорение загрузки. Задача была выполнена частично, тут вины Мироншоха нет конечно, так как код писал другой программист и возникли сложности с восприятием кода. Далее возникла проблема, после закачки на хостинг, произошло обновление после которого оптимизированный код откатился назад и вот тут Мироншох заявил, что все уже у себя подчистил и заново работу делать не будет. Теперь вопрос, зачем чистить временный код, если работа еще не сдана? На будущее я надеюсь с другими заказчиками такое не повторится, поэтому оставляю положительный отзыв на перспективу.
Ответный отзыв
Заказ был выполнен. И был откат сайта со стороны заказчика. Сделал откат сам и в итоге сам же остался недовольным .Удачи вам.
$30
10 баллов
3 года назад
Отличная работа. Рекомендую
Ответный отзыв
Приятно было иметь дело
$5
10 баллов
3 года назад
Отличная работа! Быстро и чётко!
Ответный отзыв
Очень приятно иметь дело. Всегда на связи. Спасибо за сотрудничество.
$40
10 баллов
3 года назад
Работа выполнена в полном объеме. Отличное исполнение и скорость выполнения, если бы не некоторые заминки с моей стороны, скорее всего, управились бы за полдня. Постоянно на связи. Только плюсы. Спасибо.
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик. Всегда на связи. Очень приятно иметь дело. Думаю в дальнейшем еще поработаем. Спасибо за сотрудничество.
$15
10 баллов
3 года назад
Спасибо за работу, Мироншох на связи, сделали довольно быстро.
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик. Всегда на связи. Очень приятно было иметь дело. Спасибо