Вообщем оставлять отзыв не хотел, но приходиться. Отрицательным делать не буду, но на будущее лучше конечно не браться за работу которую не можешь выполнить. Стояла задача по оптимизации сайта, ускорение загрузки. Задача была выполнена частично, тут вины Мироншоха нет конечно, так как код писал другой программист и возникли сложности с восприятием кода. Далее возникла проблема, после закачки на хостинг, произошло обновление после которого оптимизированный код откатился назад и вот тут Мироншох заявил, что все уже у себя подчистил и заново работу делать не будет. Теперь вопрос, зачем чистить временный код, если работа еще не сдана? На будущее я надеюсь с другими заказчиками такое не повторится, поэтому оставляю положительный отзыв на перспективу.