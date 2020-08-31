HardCore2018

Мироншох Мавлянов HardCore2018

 
26 летУзбекистан/Бухара
3 года на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад

Здравствуйте. Я разрабатываю сайты на разной тематике и разным функционалом. Пишу сайты сам без всяких движков. А так же я могу исправить ошибки на вашем сайте. Доработка дизайна, адаптация дизайна под мобайл версии. И много другое. Если вас интересует моя услуга то пишите.

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$20
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Отзывы заказчиков
genman
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$15
9 баллов
3 года назад
Необходимо оптимизировать программный код сайта и заменить плагин
Вообщем оставлять отзыв не хотел, но приходиться. Отрицательным делать не буду, но на будущее лучше конечно не браться за работу которую не можешь выполнить. Стояла задача по оптимизации сайта, ускорение загрузки. Задача была выполнена частично, тут вины Мироншоха нет конечно, так как код писал другой программист и возникли сложности с восприятием кода. Далее возникла проблема, после закачки на хостинг, произошло обновление после которого оптимизированный код откатился назад и вот тут Мироншох заявил, что все уже у себя подчистил и заново работу делать не будет. Теперь вопрос, зачем чистить временный код, если работа еще не сдана? На будущее я надеюсь с другими заказчиками такое не повторится, поэтому оставляю положительный отзыв на перспективу.
Заказ был выполнен. И был откат сайта со стороны заказчика. Сделал откат сам и в итоге сам же остался недовольным .Удачи вам.
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Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$30
10 баллов
3 года назад
Необходимо сделать 3 html страницы, - копии сайта
Отличная работа. Рекомендую
Приятно было иметь дело
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Eastwest
57 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Создать меню в телеграм-канале
Отличная работа! Быстро и чётко!
Очень приятно иметь дело. Всегда на связи. Спасибо за сотрудничество.
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Lotosfit
Ольга 
35 летРоссия
3 года в сервисе
Была
2 года назад
$40
10 баллов
3 года назад
Наладить работу мобильной версия сайта
Работа выполнена в полном объеме. Отличное исполнение и скорость выполнения, если бы не некоторые заминки с моей стороны, скорее всего, управились бы за полдня. Постоянно на связи. Только плюсы. Спасибо.
Очень хороший заказчик. Всегда на связи. Очень приятно иметь дело. Думаю в дальнейшем еще поработаем. Спасибо за сотрудничество.
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WebAero
34 годаСША
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$15
10 баллов
3 года назад
Исправить баги в дизайне сайта ek-autovl.ru
Спасибо за работу, Мироншох на связи, сделали довольно быстро.
Очень хороший заказчик. Всегда на связи. Очень приятно было иметь дело. Спасибо
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