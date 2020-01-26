Harutyun16

hayrapetyanstyle

Здраствуйте,

Я онлайн менеджер компании hayrapetyanstyle. Наша компания расположено в Армении. У нашей компании есть много услуги. так как: Веб-сайт, телефонные приложения, настольные вложения, компьютерные и телефонные игры, SEO и SMM продвижение, графический дизайн и т.д. Мы предлагаем следующие типы веб-сайтов: Блог, сайт-визитка, бизнес-сайт, новости медиа сайт. корпоративный сайт, интернет магазин.

Если хотите смотреть наши работы, можете взглянуть на наш веб-сайт(https://www.hayrapetyanstyle.com/ru/), и мы можете смотреть несколько примеров наших работ, я ставлю ссылки здесь(https://www.sta-company.ru/), (http://www.armnews.fm/), дальше можете посмотреть на нашем сайте(https://www.hayrapetyanstyle.com/ru/). Наше имя Качество.

Спасибо, за внимание, если Вы заинтересованный, то жду в ЛС.