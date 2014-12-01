UI/UX designer
Услуги:·
- Дизайн сайтов
- Дизайн мобильных приложений
- Проектирование веб-интерфейсов: IA (информационная архитектура), IxD (проектирование взаимодействия), прототипирование в Balsamiq
Цены:
- Дизайн сайта от 80$ usd (за главную), от 15$ usd (за 1 внутреннюю)
- Дизайн лендинга (Landing page, Посадочная страница) от 90$ usd
- Мобильные приложения от 30$ usd (за 1 экран)
Условия сотрудничества:
- Техническое задание (шаблон по запросу).
- Предоплата 30%.
- Корректировки (макс 1-2). Утверждение работы клиентом.
- Остаток оплаты.
- Все исходные материалы.
e-mail: [email protected]
skype: olgabilous84
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$5/час
от $30от 3 дней
#204
Дизайн сайтов
нет отзывов
$5/час
от $80от 3 дней
#1714