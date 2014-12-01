UI/UX designer

Услуги:·

Дизайн сайтов

Дизайн мобильных приложений

Проектирование веб-интерфейсов: IA (информационная архитектура), IxD (проектирование взаимодействия), прототипирование в Balsamiq

Портфолио:

Дизайн сайта от 80$ usd (за главную), от 15$ usd (за 1 внутреннюю)

Дизайн лендинга (Landing page, Посадочная страница) от 90$ usd

Мобильные приложения от 30$ usd (за 1 экран)

Условия сотрудничества:

Техническое задание (шаблон по запросу).

Предоплата 30%.

Корректировки (макс 1-2). Утверждение работы клиентом.

Остаток оплаты.

Все исходные материалы.

Всегда открыта к новым идеям и возможностям!

e-mail: [email protected]

skype: olgabilous84