HelgaDesign

Ольга HelgaDesign

 
39 летУкраина/Львов
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
UI/UX designer

Услуги:·    

  • Дизайн сайтов
  • Дизайн мобильных приложений
  • Проектирование веб-интерфейсов: IA (информационная архитектура), IxD (проектирование взаимодействия), прототипирование в Balsamiq

Портфолио: https://www.behance.net/olgabilous

Цены:
  • Дизайн сайта от 80$ usd (за главную), от 15$ usd (за 1 внутреннюю)
  • Дизайн лендинга (Landing page, Посадочная страница) от 90$ usd
  • Мобильные приложения от 30$ usd (за 1 экран)
Работаю по предоплате 30%

Условия сотрудничества:

  • Техническое задание (шаблон по запросу).
  • Предоплата 30%.
  • Корректировки (макс 1-2). Утверждение работы клиентом.
  • Остаток оплаты.
  • Все исходные материалы.
Всегда открыта к новым идеям и возможностям!

e-mail: [email protected]

skype: olgabilous84

Дизайн лендингаДизайн сайтаДизайн мобильного приложения
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$5/час
от $30от 3 дней
#204
Дизайн сайтов
нет отзывов
$5/час
от $80от 3 дней
#1714