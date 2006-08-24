Проффесиональный верстальщик. Опыт работы 5 лет. Знание: CSS, CSS2, HTML, XHML. JavaScript- меню, скролы, и.т.д. Прохождение валидации, кроссбраузность, качество, пунктуальность - ГАРАНТИРУЮ! Программы: Dreamweaver 8: Adobe Photoshop 7-8: Macromedia Flash 6,7,8: isq: 312037466 email: [email protected]
Проффесиональный верстальщик. Опыт работы 5 лет
Знание: PHP, CSS, CSS2, HTML, XHML, JavaScript.
натягинение HTMLа на движок oscommerce, zenCart, creloaded, shopScript.
JavaScript- меню, скролы, и.т.д и т.п.
Прохождение валидации, кроссбраузность, качество, пунктуальность - ГАРАНТИРУЮ!
Программы:
Dreamweaver 8-9:
Adobe Photoshop 7-9:
Macromedia Flash 6,7,8:
skype: able__seaman
isq: 312037466
email: [email protected]
- $100HTML-верстканет заявокЗакрыт17 лет назад