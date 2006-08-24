HightTop

Гость HightTop

 
47 летУкраина/Николаев
17 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

Проффесиональный верстальщик. Опыт работы 5 лет

Знание: PHP, CSS, CSS2, HTML, XHML, JavaScript.

натягинение HTMLа на движок oscommerce, zenCart, creloaded, shopScript.

JavaScript- меню, скролы, и.т.д и т.п.

Прохождение валидации, кроссбраузность, качество, пунктуальность - ГАРАНТИРУЮ!

Программы:

Dreamweaver 8-9:

Adobe Photoshop 7-9:

Macromedia Flash 6,7,8:

skype: able__seaman

isq: 312037466

email: [email protected]

PHPJavascriptHTMLCSS

  • Верстальщик - проффесионал

    $100

    Проффесиональный верстальщик. Опыт работы 5 лет. Знание: CSS, CSS2, HTML, XHML. JavaScript- меню, скролы, и.т.д. Прохождение валидации, кроссбраузность, качество, пунктуальность - ГАРАНТИРУЮ! Программы: Dreamweaver 8: Adobe Photoshop 7-8: Macromedia Flash 6,7,8: isq: 312037466 email: [email protected]

    JavascriptHTMLCSS
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    17 лет назад