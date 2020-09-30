К каждому, даже самому маленькому заданию отношусь, как к важному творческому проекту.

Основные направления моей работы - дизайн сайтов, Landing page,

графический дизайн.

Работаю без предоплаты. Считаю это гарантией своей порядочности. Возможна поэтапная оплата.