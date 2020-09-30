Hilenya

Елена Hilenya

 
51 годУкраина/Харьков
6 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
К каждому, даже самому маленькому заданию отношусь, как к важному творческому проекту.

Основные направления моей работы - дизайн сайтов, Landing page, 

графический дизайн.

Работаю без предоплаты. Считаю это гарантией своей порядочности. Возможна поэтапная оплата.

Дизайн сайта
Портфолио
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Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
$10/час
от 1 дня
#136
Баннеры
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#748
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$10/час
от 1 дня
#1097
Дизайн сайтов
нет отзывов
$10/час
от $30от 1 дня
#2268
Копирайтинг
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#2783