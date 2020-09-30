К каждому, даже самому маленькому заданию отношусь, как к важному творческому проекту.
Основные направления моей работы - дизайн сайтов, Landing page,
графический дизайн.
Работаю без предоплаты. Считаю это гарантией своей порядочности. Возможна поэтапная оплата.
Портфолио
- Landing Page229 просмотров
- Landing Page - Салон красоты322 просмотра
- Блог путешественника199 просмотров
- Баннер "Подарок за первую покупку"231 просмотр
- Баннер для сайта электронных сигарет.213 просмотров
- Landing page143 просмотра
- Реклама кинопортала NETFLIX173 просмотра
- Интернет магазин Солнцезащитные очки162 просмотра
- Мебельный интернет магазин135 просмотров
- Сайт писателя Владимира Руденко174 просмотра
- Логотип131 просмотр
- Логотип126 просмотров
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
$10/час
от 1 дня
#136
Баннеры
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#748
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$10/час
от 1 дня
#1097
Дизайн сайтов
нет отзывов
$10/час
от $30от 1 дня
#2268
Копирайтинг
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#2783