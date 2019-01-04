Необходимо правильно настроить отложенную загрузку картинок на вордпресс сайте http://binarybets.ru/ Перебрали кучу плагинов - ни один адекватно не работает. В момент загрузки страницы - картинки всё равно скачиваются все сразу. + настроить локальное хранение аватарок у комментариев, чтобы ...
- HTML-верстка5 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо довести сайт [url=http://binarybets.ru/]http://binarybets.ru/[/url] (на вордпрессе) до значения в 100 (как для ПК, так и для мобильных) или если так не получится, значит хотя бы добиться зелёной зоны [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/]https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/[/url] Картинки на данный момент все оптимизированы, сжаты - дальше уже ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт5 лет назад
Ищу простенький минималистичный шаблон для вордпресса в виде БЛОГА. Вот хорошие примеры http://tradelike.ru/, https://webliberty.ru/ Требования: полная адаптивность, оптимизация (по всем новым "канонам" seo), желательна гибкая настройка (цвет, размеры, расположение блоков и т. д.). Шаблон должен выдавать 100 в https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ для ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо довести сайт http://binarybets.ru/ (на вордпрессе) до значения в 100 (как для ПК, так и для мобильных) или если так не получится, значит хотя бы добиться зелёной зоны https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ + Нужно адекватно настроить ленивую загрузку изображений, перебрал ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад