Необходимо довести сайт [url=http://binarybets.ru/]http://binarybets.ru/[/url] (на вордпрессе) до значения в 100 (как для ПК, так и для мобильных) или если так не получится, значит хотя бы добиться зелёной зоны [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/]https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/[/url] Картинки на данный момент все оптимизированы, сжаты - дальше уже ...