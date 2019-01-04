Hleicps

Сергей Романов Hleicps

 
34 годаРоссия/Екатеринбург
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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  • Настроить правильно отложенную загрузку картинок на WP сайте

    Необходимо правильно настроить отложенную загрузку картинок на вордпресс сайте http://binarybets.ru/  Перебрали кучу плагинов - ни один адекватно не работает. В момент загрузки страницы - картинки всё равно скачиваются все сразу. + настроить локальное хранение аватарок у комментариев, чтобы ...

    WordPress
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Оптимизировать сайт на WP

    Необходимо довести сайт [url=http://binarybets.ru/]http://binarybets.ru/[/url] (на вордпрессе) до значения в 100 (как для ПК, так и для мобильных) или если так не получится, значит хотя бы добиться зелёной зоны [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/]https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/[/url] Картинки на данный момент все оптимизированы, сжаты - дальше уже ...

    WordPress
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужен адаптивный, оптимизированный, минималистичный шаблон WordPress

    Ищу простенький минималистичный шаблон для вордпресса в виде БЛОГА. Вот хорошие примеры http://tradelike.ru/, https://webliberty.ru/ Требования: полная адаптивность, оптимизация (по всем новым "канонам" seo),  желательна гибкая настройка (цвет, размеры, расположение блоков и т. д.). Шаблон должен выдавать 100 в https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ для ...

    WordPress
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Вывести сайт в зелёную зону по PageSpeed Insights

    Необходимо довести сайт http://binarybets.ru/ (на вордпрессе) до значения в 100 (как для ПК, так и для мобильных) или если так не получится, значит хотя бы добиться зелёной зоны https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ + Нужно адекватно настроить ленивую загрузку изображений, перебрал ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
work_gr
27 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
2 балла
5 лет назад
Вывести сайт в зелёную зону по PageSpeed Insights
Заказ выполнен. Сайт оптимизирован и выведен в зеленую зону(что легко проверить), пользователь обманщик, на вопросы пользователя отвечал регулярно, в конце потребовал отчет, отчет был предоставлен, после чего заказчик меня заблокировал. юпд. раз пошли скриншоты https://yadi.sk/i/6H64ySNu41oGAQ, вот мой отчет заказчик говорит что работа не проделана, мол на сайте ничего не изменилось, на что ему указанно что до моей работы было 149 запросов, после 94, и сайт перешел в зеленную зону загрузки, после чего меня забанили. https://yadi.sk/i/GpBncjTdnSqe1Q. Все слова заказчика лживы хотя бы потому, что мои слова легко проверить(кеш сайта и зеленную зону)
трепло, а не исполнитель, сплошные АХи и Вздохи около сайта, так ничего и не сделал. В первый день писал что весь день мезим ищет бегает, на второй день про ахал, что сайт никуда не годится)) на третий день при просьбе предоставить полный список работ - начал нести какую-то ахинею, что типа: "скажите спасибо, что сайт вообще работает))" P.S. Пишет что "вся работа выполнена")) трепло! да ещё и не адекватное, несёт какую-то хрень, есть вся переписка могу предоставить. Сайт остался без изменений, никакого отчёта он не предоставил, а в конце пишет, что типа и код как оказалось не трогал, а сайт (видим сам по себе) стал грузиться аж на 2 секунды быстрее)) когда его загрузка идёт секунд 15 http://joxi.ru/DmB7Pw3fJ4ZQy2 http://joxi.ru/52aJlx3fEk3nzA шекели ему?? ага)) разбежался! хитёр пройдоха, судя по говору это вообще жулик
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