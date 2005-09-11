Hunter2005

Мог бы обновлять контент на сайте, давать рекламу где только можно, регистрировать в поисковиках, каталогах, ставить баннеры на сайт, а также создавать баннеры для обмена с другими сайтами, если это входит в ваши планы, могу как статические так и анимационные. Готов искать нужную информацию в Интернет. Есть небольшой опыт в создании дизайна для сайтов, а также нарезка в HYML. Одним словом готов делать все, что в моих силах.

На компьютере работаю 11 лет. Время для работы есть, правда не весь день, а только по вечерам в будние дни, но по несколько часов мог бы уделять работе.В выходные можно хоть целый день, тем более что мне это нравится, и работа на компьютере, и работа в интернете. Набираю текст, думаю что быстро, примерно до 180 симвлов в секунду. Также есть опыт работы с Фотошопом, Word, Могу оптимизировать изображения для уменьшения их веса. Также могу делать анимационные Gif.