Нужна картинка размером от 200 до 300 пикселей по высоте и свободно аналогично по ширине. На ней должен быть расположен стоящий зверь: лосе-бобро-кабано-молюск (компиляция по желанию). Исполнение свободное, главное, чтоб швов особо не было видно и хоть ...
Консалтинговая компания «ПРЕДИКТОР», с 2003 года осуществляющая деятельность на рынке консалтинговых услуг, в связи с расширением и открытием нового медийного подразделения, рада предложить Вам полный спектр услуг по созданию и поддержке Интернет-ресурсов, в том числе, по изучению на высоком профессиональном уровне принятой в Вашей компании стратегии построения коммуникаций через сеть Internet, проведению комплексного анализа технического состояния и концепции действующего Интернет-ресурса (сайта или портала), определению возможностей его ребрендинга (обновления с учётом современных взглядов на структуру Интернет-ресурса и тенденций развития Вашей компании), разработке предложений по обновлению существующего или созданию нового Интернет-ресурса (сайта или портала), а также последующему размещению его в сети Internet и сопровождению.
Платформа "Визитка"
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Платформа "Бизнес"
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Платформа "Корпорация"
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Платформа "Интернет-магазин"
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Услуги медиа-дизайна
- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен17 лет назад
Мы вам предлагаем: -дополнительный доход -свободный график работы -нужные знакоства и связи От вас требуется: -обязательность -исполнительность -стремление развиваться -стремление хорошо зарабатывать, ибо ваш оклад напрямую соотносится с количеством выполненых заказов чувство юмора. Узнать подробности вы можете здесь: 319876415, [email protected]Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $5000
Уважаемые, в наших руках есть идея и ее проработка по созданию в Сети огромной (наверное даже самой большой игры в Internet) не имеющей аналогов. Эта игра заменит многим реальную жизнь и будет приносить стабильный доход, а также ...Прочее5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Нужно подключение всех возможных систем оплаты (WebMoney, Яндекс.Деньги, пластиковые карты...) к магазину и чтобы оплата проходила сразу. Особенностью является возможность клиента в течении какого-то времени, предположительно суток, забрать средства обратно (типа передумал или еще какой-нить). При добавлении ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт17 лет назад