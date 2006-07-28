Консалтинговая компания «ПРЕДИКТОР», с 2003 года осуществляющая деятельность на рынке консалтинговых услуг, в связи с расширением и открытием нового медийного подразделения, рада предложить Вам полный спектр услуг по созданию и поддержке Интернет-ресурсов, в том числе, по изучению на высоком профессиональном уровне принятой в Вашей компании стратегии построения коммуникаций через сеть Internet, проведению комплексного анализа технического состояния и концепции действующего Интернет-ресурса (сайта или портала), определению возможностей его ребрендинга (обновления с учётом современных взглядов на структуру Интернет-ресурса и тенденций развития Вашей компании), разработке предложений по обновлению существующего или созданию нового Интернет-ресурса (сайта или портала), а также последующему размещению его в сети Internet и сопровождению.

Платформа "Визитка"

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Платформа "Бизнес"

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Платформа "Корпорация"

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Платформа "Интернет-магазин"

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Услуги медиа-дизайна

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