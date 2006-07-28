I-D-DOGMA

Дмитрий Бычков I-D-DOGMA

 
38 летРоссия/Санкт-Петербург
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Консалтинговая компания «ПРЕДИКТОР», с 2003 года осуществляющая деятельность на рынке консалтинговых услуг, в связи с расширением и открытием нового медийного подразделения, рада предложить Вам полный спектр услуг по созданию и поддержке Интернет-ресурсов, в том числе, по изучению на высоком профессиональном уровне принятой в Вашей компании стратегии построения коммуникаций через сеть Internet, проведению комплексного анализа технического состояния и концепции действующего Интернет-ресурса (сайта или портала), определению возможностей его ребрендинга (обновления с учётом современных взглядов на структуру Интернет-ресурса и тенденций развития Вашей компании), разработке предложений по обновлению существующего или созданию нового Интернет-ресурса (сайта или портала), а также последующему размещению его в сети Internet и сопровождению.

Платформа "Визитка"

http://dogma.predictor.ru/index.php?page=info&item=1

Платформа "Бизнес"

http://dogma.predictor.ru/index.php?page=info&item=2

Платформа "Корпорация"

http://dogma.predictor.ru/index.php?page=info&item=3

Платформа "Интернет-магазин"

http://dogma.predictor.ru/index.php?page=info&item=4

Услуги медиа-дизайна

http://dogma.predictor.ru/index.php?page=info&item=5

  • Картинка-логотип

    Нужна картинка размером от 200 до 300 пикселей по высоте и свободно аналогично по ширине. На ней должен быть расположен стоящий зверь: лосе-бобро-кабано-молюск (компиляция по желанию). Исполнение свободное, главное, чтоб швов особо не было видно и хоть ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • PHP специалист. СПБ

    Мы вам предлагаем: -дополнительный доход -свободный график работы -нужные знакоства и связи От вас требуется: -обязательность -исполнительность -стремление развиваться -стремление хорошо зарабатывать, ибо ваш оклад напрямую соотносится с количеством выполненых заказов чувство юмора. Узнать подробности вы можете здесь: 319876415, [email protected]

    PHP
    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Спонсорство в создании уникальной интернет-игры

    $5000

    Уважаемые, в наших руках есть идея и ее проработка по созданию в Сети огромной (наверное даже самой большой игры в Internet) не имеющей аналогов. Эта игра заменит многим реальную жизнь и будет приносить стабильный доход, а также ...

    PHP
    Прочее5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Подключение систем оплаты к магазину

    $1000

    Нужно подключение всех возможных систем оплаты (WebMoney, Яндекс.Деньги, пластиковые карты...) к магазину и чтобы оплата проходила сразу. Особенностью является возможность клиента в течении какого-то времени, предположительно суток, забрать средства обратно (типа передумал или еще какой-нить). При добавлении ...

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
GlazZ
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 отзывов(-1)
$10
10 баллов
17 лет назад
Картинка-логотип
Всегда знает чего хочет. Держит своё слово. С оплатой не возникло никаких проблем. С таким заказчиком приятно работать.
Сработано четко. В указаные сроки. Заказ выполнен на 100%. Рекомендую.
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