День добрый всем! Нужна помощь с выбором домена... нужен в зоне .ru домен для сайта типа http://smskin.ru может у когото есть какие-то креативные идеи... кто придумает лучшее имя (чтобы был ещё и свободен), заплачу 5$.
Действие аккаунта приостановлено!
- Поиск информации21 заявкаЗакрыт17 лет назад
Необходим человек для доработки этого магазина.Веб-программирование16 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Нужно сделать лого и шапку для магазина dvd фильмов filmgrad.ru Надо чтобы было полное отличие от той, что сейчас.Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Нужно сверстать из jpg внутренние страницы. Основой дизайн уже свёрстан. Оплата 10$. Вышлю по запросу.HTML-верстка1 исполнительЗавершен17 лет назад
Нужно срочно в течение 3 часов помочь закончить интеграцию шаблона в Shop-Script Premium. 70% уже интегрированно, но возникли небольшие проблемы и нужна помощь. Подробнее в прикреплённом архиве. Плачу 10$+отзыв. Сделать в течение этих 3-х часов, там работы знающему на ...Интернет-магазины1 заявкаЗавершен17 лет назад
Отзывы фрилансеров
$10
10 баллов
10 лет назад
Спасибо за проект!
Ответный отзыв
Всё сделали как просил. Были недочёты но их тут же исправили.
$25
10 баллов
17 лет назад
Заказчик всегда держит своё слово. Хорошо объяснил работу и выслушал мои предложения. Деньги дал в срок и сделал всё, как договаривались.