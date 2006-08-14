vitaldvd

Гость vitaldvd

 
NaN летРоссия
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Придумать домен

    День добрый всем! Нужна помощь с выбором домена... нужен в зоне .ru домен для сайта типа http://smskin.ru может у когото есть какие-то креативные идеи... кто придумает лучшее имя (чтобы был ещё и свободен), заплачу 5$.

    Поиск информации21 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Вёрстка из jpg

    Нужно сверстать из jpg внутренние страницы. Основой дизайн уже свёрстан. Оплата 10$. Вышлю по запросу.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Закончить интеграцию шаблона для Shop-script

    Нужно срочно в течение 3 часов помочь закончить интеграцию шаблона в Shop-Script Premium. 70% уже интегрированно, но возникли небольшие проблемы и нужна помощь. Подробнее в прикреплённом архиве. Плачу 10$+отзыв. Сделать в течение этих 3-х часов, там работы знающему на ...

    Интернет-магазины1 заявка
    Завершен
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
Unk
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Вёрстка из jpg
Спасибо за проект!
Всё сделали как просил. Были недочёты но их тут же исправили.
Ответный отзыв
romanos
Роман 
33 годаСША
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$25
10 баллов
17 лет назад
Нужно сделать лого и шапку для магазина
Заказчик всегда держит своё слово. Хорошо объяснил работу и выслушал мои предложения. Деньги дал в срок и сделал всё, как договаривались.