IChernov

Иван IChernov

 
125 лет
19 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Продвижение сайта

    www.softmagazin.ru Требуется постоянный надежный подрядчик, готовый взять на себя работу по продвижению магазина. Сразу, пожалуйста, показывайте сайты, которыми занимаетесь.

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    19 лет назад

  • Контент сайта

    Требуется сделать новый контент для сайта www.adelite.ru и в дальшейшем поддерживать его в актуальном состоянии (несколько новых статей или новостей в месяц).

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    19 лет назад