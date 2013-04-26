IP_BOE

Оксана IP_BOE

 
54 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Копирайтинг. Рерайтинг.

Отзывы заказчиков

Enduro
Вадим 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
8 баллов
12 лет назад
Рерайт для сайта знакомств
Хотя и затянулось по срокам немного, но работой доволен. Очень качественные тексты получились. Будем продолжать работать и в других проектах.