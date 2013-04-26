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Оксана
IP_BOE
IP_BOE
54 года
12 лет на
фриланс
-бирже
Была
12 лет назад
1 отзыв
Копирайтинг. Рерайтинг.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Вадим
Enduro
47 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва
$100
8 баллов
12 лет назад
Рерайт для сайта знакомств
Хотя и затянулось по срокам немного, но работой доволен. Очень качественные тексты получились. Будем продолжать работать и в других проектах.
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Отзывы заказчиков
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