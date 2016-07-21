IT-TLW

Андрей IT-TLW

 
39 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

1. Веб-программирование

2. Создания Баз Данных

3. Дизайн Сайтов

4. Создание фирменного стиля

5. Создание интерфейса

6. Верстка

7. Интегрирование верстки в любую CMS

8. Создание логотипов и баннеров

9. Разработка браузерных игр

10. Подключение СМС билинговых систем.

Создание базы данныхДизайн сайтаБраузерная игра
Портфолио
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