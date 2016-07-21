1. Веб-программирование
2. Создания Баз Данных
3. Дизайн Сайтов
4. Создание фирменного стиля
5. Создание интерфейса
6. Верстка
7. Интегрирование верстки в любую CMS
8. Создание логотипов и баннеров
9. Разработка браузерных игр
10. Подключение СМС билинговых систем.
Портфолио
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