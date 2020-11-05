Web-разработки

Добрый день, меня зовут Радик, я web-разработчик c опытом более 3-ех лет в сфере frontend и backend разработок. Беру в работу все виды сайтов: лендинги, многостраничники, магазины и т.п.

Мои последние работы:

Так же помимо отдельных работ по backend. frontend я беру заказы под ключ т.е с нуля до выведения в топ поисковой строки, в него входит:

Разработка дизайна

Верстка

Программирование (frontend и backend)

SEO-оптимизация

Так что буду рад сотрудничеству!)