Web-разработки
Добрый день, меня зовут Радик, я web-разработчик c опытом более 3-ех лет в сфере frontend и backend разработок. Беру в работу все виды сайтов: лендинги, многостраничники, магазины и т.п.
Мои последние работы:
- Разработка дизайна
- Верстка
- Программирование (frontend и backend)
- SEO-оптимизация
Действие аккаунта приостановлено!
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Отзывы заказчиков
$10
2 балла
4 года назад
Сильно подставил. Просрочил все сроки. Задача не выполнена.
$20
2 балла
4 года назад
CSSElementorWordPress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$25
2 балла
4 года назад
Не рекомендую
Ответный отзыв
Заказчик ужасный, когда мы начали работать он решил работать сразу с 2-мя, решил посмотреть кто как справиться,в итоге он отказался от другого, и начал работать со мной т.к моя работа была лучше, когда я все выполнил я сдал заказ полностью еще добавил функции не по ТЗ. Он сказал, что оплатит мне только, когда ему выплатит его заказчик, в итоге сейчас он стер задание на вакансии, не оставил отзыв и вообще не отвечает, уже несколько дней ему пишу, а он не отвечает!И постоянно игнорировал мои сообщения, то ли не пытается вникнуть, то ли хочет постоянно вас кинуть. Не рекомендую работать с ним!
$50
10 баллов
5 лет назад
Рекомендую.