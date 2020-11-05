ITitall

Радик ITitall

 
22 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Web-разработки

Добрый день, меня зовут Радик, я web-разработчик c опытом более 3-ех лет в сфере frontend и backend разработок. Беру в работу все виды сайтов: лендинги, многостраничники, магазины и т.п. 

Мои последние работы:

Так же помимо отдельных работ по backend. frontend я беру заказы под ключ т.е с нуля до выведения в топ поисковой строки, в него входит:

  • Разработка дизайна
  • Верстка
  • Программирование (frontend и backend)
  • SEO-оптимизация
Так что буду рад сотрудничеству!)
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0 из 5

Отзывы заказчиков

dilya_wr
Диляра 
32 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
2 балла
4 года назад
Программист. Перенести лендинг на хостинг и т.д.
Сильно подставил. Просрочил все сроки. Задача не выполнена.
sky4uk
Дарья 
41 год
13 лет в сервисе
Была
год назад
$20
2 балла
4 года назад
Оформить сайт через Elementor в Wordpress
CSSElementorWordPress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
curtexpert
Самсонов 
41 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$25
2 балла
4 года назад
Вёрстка лендинга
Не рекомендую
Заказчик ужасный, когда мы начали работать он решил работать сразу с 2-мя, решил посмотреть кто как справиться,в итоге он отказался от другого, и начал работать со мной т.к моя работа была лучше, когда я все выполнил я сдал заказ полностью еще добавил функции не по ТЗ. Он сказал, что оплатит мне только, когда ему выплатит его заказчик, в итоге сейчас он стер задание на вакансии, не оставил отзыв и вообще не отвечает, уже несколько дней ему пишу, а он не отвечает!И постоянно игнорировал мои сообщения, то ли не пытается вникнуть, то ли хочет постоянно вас кинуть. Не рекомендую работать с ним!
Ответный отзыв
kapans1111
Артём 
24 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 отзывов(-3)
$50
10 баллов
5 лет назад
Верстка
Рекомендую.
1
Ответный отзыв