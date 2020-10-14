curtexpert

Самсонов Дмитрий curtexpert

 
39 летРоссия/Абдулино
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Принудительная перезагрузка страницы на WordPress

    Нужна на сайте WordPress сделать принудительную перезагрузку страницы в корзине. Нужно либо через аякс либо php. В этом не силён,поэтому помогайте. Кто сколько возьмёт? Работы на 15 минут знающему отлично WordPress+ Woocommerce

    PHPWordPressWooCommerce
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Заглушка для сайта

    Нужно создать и поставить на сайт заглушку,что бы РКН не блочил его. Прошу указать примерную стоимость работы,так как ни разу с этим не сталкивался.

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Вёрстка лендинга

    $25

    Необходимо сверстать лендинг со звуковым эффектом при наведении на кнопки форм ТЗ прикреплял в сообщении Так же точки на планете должны мигать,но не сильно

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрытнет даты

  • Вёрстка лендинга на простом хтмл

    $25

    Необходимо сверстать лендинг со звуковым эффектом при наведении на кнопки форм ТЗ потециальному исполнителю. Сделать нужно в течении 3-4 часов после начала

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрытнет даты

  • ОВ, ВК

    $300

    По Уч-Тюбе необходиом сделать ОВ, ВК (меняется отопление — газовый котел, холодная вода, ставятся раковины, делается канашка с выгребной ямой, ставится бойлер и делается разводка горячей воды) ПО Озек-Суату ОВ, ВК. В ОВ будет горячая ...

    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать коннектор для передачи видео данных на iPhone.

    Добрый день, Нужно разработать небольшой коннектор который поможет передавать потоковые видео данные на iPhone. Примерно как на этом видео: [url=https://www.youtube.com/watch?v=iLRpJUdRfm8&amp;feature=youtu.be&amp;fbclid=IwAR0dLUwT-toAVTFt6Lah_qVAUYrjvAlJ6Xy1kBgclBim6S6XUOSuApWd0Yo.]https://www.youtube.com/watch?v=iLRpJUdRfm8&amp;feature=youtu.be&amp;fbclid=IwAR0dLUwT-toAVTFt6Lah_qVAUYrjvAlJ6Xy1kBgclBim6S6XUOSuApWd0Yo.[/url] Приложение просто должно показывать данные которые идут с HDMI (например с камеры, или телевизора), на экране телефона и ...

    HTML
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходимо разобраться в файле PHP

    $2

    Необходимо разобраться в 1 исполнительном файле PHP из-за которого возникает ошибка. Файл разбит на строки,самостоятельно разобраться не могу в чём проблема. Для специалиста,который знает своё дело,работы на 10-15 минут. Оставляйте email, отправлю файл на проверку.

    PHP
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка игры под ключ

    $800

    Создать платформу по типу классической консольной Duck Tales (приключенческий сеттинг про поиск сокровищ). Отличием будет то, что действие происходит под водой (персонаж путешествует на батискафе, проходит лабиринты, решает несложные головоломки и пр.). Как такового полновесного ТЗ ...

    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание образовательного мобильного приложения

    $500

    [table]Нужны будут функции: контакт с учениками, личный кабинет, возможность смотреть лекции, решать различные управления, витрина курсов и лента новостей ПожаловатьсяДобавить проект в избранное[/table]

    Мобильные приложения8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка игры на андроид под ключ

    Создать платформер по типу классической консольной Duck Tales (приключенческий сеттинг про поиск сокровищ). Отличием будет то, что действие происходит под водой (персонаж путешествует на батискафе, проходит лабиринты, решает несложные головоломки и пр.). Как такового полновесного ТЗ ...

    Разработка игр4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание информационного сайта «под ключ»

    $500

    Необходимо создать информационный сайт «под ключ» для фотоателье. Основная задача сайта – предоставление информации для клиента о предоставляемых услугах фотоателье, их стоимости и сроках исполнения. Вспомогательная задача сайта – помочь клиенту выполнить дизайн своего продукта (футболки, ...

    PHP
    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написание программы серфинга для браузера

    $300

    Техническое задание для программы: Описание - программа предназначена для продвижения сайтов путем переходов на сайт через поисковые запросы (сервисов Google и Yandex), создавая активность на сайте максимально приближенной к реальному пользователю. 1) Используемое железо - компьютер имеющий несколько 3G ...

    Android
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад
Отзывы фрилансеров
ITitall
Радик 
21 годРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$25
4 балла
3 года назад
Вёрстка лендинга
Заказчик ужасный, когда мы начали работать он решил работать сразу с 2-мя, решил посмотреть кто как справиться,в итоге он отказался от другого, и начал работать со мной т.к моя работа была лучше, когда я все выполнил я сдал заказ полностью еще добавил функции не по ТЗ. Он сказал, что оплатит мне только, когда ему выплатит его заказчик, в итоге сейчас он стер задание на вакансии, не оставил отзыв и вообще не отвечает, уже несколько дней ему пишу, а он не отвечает!И постоянно игнорировал мои сообщения, то ли не пытается вникнуть, то ли хочет постоянно вас кинуть. Не рекомендую работать с ним!
Не рекомендую
Ответный отзыв