curtexpert

Заказчик ужасный, когда мы начали работать он решил работать сразу с 2-мя, решил посмотреть кто как справиться,в итоге он отказался от другого, и начал работать со мной т.к моя работа была лучше, когда я все выполнил я сдал заказ полностью еще добавил функции не по ТЗ. Он сказал, что оплатит мне только, когда ему выплатит его заказчик, в итоге сейчас он стер задание на вакансии, не оставил отзыв и вообще не отвечает, уже несколько дней ему пишу, а он не отвечает!И постоянно игнорировал мои сообщения, то ли не пытается вникнуть, то ли хочет постоянно вас кинуть. Не рекомендую работать с ним!