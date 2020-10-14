curtexpert

Нужна на сайте WordPress сделать принудительную перезагрузку страницы в корзине. Нужно либо через аякс либо php. В этом не силён,поэтому помогайте. Кто сколько возьмёт? Работы на 15 минут знающему отлично WordPress+ Woocommerce
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт3 года назад
Нужно создать и поставить на сайт заглушку,что бы РКН не блочил его. Прошу указать примерную стоимость работы,так как ни разу с этим не сталкивался.Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $15
Необходимо в кратчайшие сроки сделать перевод документа EXCEL Идеально в течении 1-2 часа.Переводы16 заявокЗакрыт3 года назад
- $10
Необходимо написать обработчик php для лендинга. Форма должна быть работоспособна,письма отсылаться на почтуВеб-программирование1 исполнительЗакрытнет даты
- $25
Необходимо сверстать лендинг со звуковым эффектом при наведении на кнопки форм ТЗ прикреплял в сообщении Так же точки на планете должны мигать,но не сильноHTML-верстка1 исполнительЗакрытнет даты
- $25
Необходимо сверстать лендинг со звуковым эффектом при наведении на кнопки форм ТЗ потециальному исполнителю. Сделать нужно в течении 3-4 часов после началаHTML-верстка1 исполнительЗакрытнет даты
- $300
По Уч-Тюбе необходиом сделать ОВ, ВК (меняется отопление — газовый котел, холодная вода, ставятся раковины, делается канашка с выгребной ямой, ставится бойлер и делается разводка горячей воды) ПО Озек-Суату ОВ, ВК. В ОВ будет горячая ...Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $2500
Необходимо разработать приложение для работы с госзакупками на платформе IOS.Так же разработка серверов для приложения.Мобильные приложения10 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день, Нужно разработать небольшой коннектор который поможет передавать потоковые видео данные на iPhone. Примерно как на этом видео: [url=https://www.youtube.com/watch?v=iLRpJUdRfm8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0dLUwT-toAVTFt6Lah_qVAUYrjvAlJ6Xy1kBgclBim6S6XUOSuApWd0Yo.]https://www.youtube.com/watch?v=iLRpJUdRfm8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0dLUwT-toAVTFt6Lah_qVAUYrjvAlJ6Xy1kBgclBim6S6XUOSuApWd0Yo.[/url] Приложение просто должно показывать данные которые идут с HDMI (например с камеры, или телевизора), на экране телефона и ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $700
[table]требуется архитектурный проект каркасного дома с конкретными сип панелями[/table]Интерьеры и Экстерьеры4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $2
Необходимо разобраться в 1 исполнительном файле PHP из-за которого возникает ошибка. Файл разбит на строки,самостоятельно разобраться не могу в чём проблема. Для специалиста,который знает своё дело,работы на 10-15 минут. Оставляйте email, отправлю файл на проверку.Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 года назад
- $800
Создать платформу по типу классической консольной Duck Tales (приключенческий сеттинг про поиск сокровищ). Отличием будет то, что действие происходит под водой (персонаж путешествует на батискафе, проходит лабиринты, решает несложные головоломки и пр.). Как такового полновесного ТЗ ...Разработка игр3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $500
[table]Нужны будут функции: контакт с учениками, личный кабинет, возможность смотреть лекции, решать различные управления, витрина курсов и лента новостей ПожаловатьсяДобавить проект в избранное[/table]Мобильные приложения8 заявокЗакрыт3 года назад
Создать платформер по типу классической консольной Duck Tales (приключенческий сеттинг про поиск сокровищ). Отличием будет то, что действие происходит под водой (персонаж путешествует на батискафе, проходит лабиринты, решает несложные головоломки и пр.). Как такового полновесного ТЗ ...Разработка игр4 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно изменить пару строк в скрипте сайте Буквально 2 НЕ могу разобраться что не такВеб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
- $500
Необходимо создать информационный сайт «под ключ» для фотоателье. Основная задача сайта – предоставление информации для клиента о предоставляемых услугах фотоателье, их стоимости и сроках исполнения. Вспомогательная задача сайта – помочь клиенту выполнить дизайн своего продукта (футболки, ...Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт3 года назад
- $300
Техническое задание для программы: Описание - программа предназначена для продвижения сайтов путем переходов на сайт через поисковые запросы (сервисов Google и Yandex), создавая активность на сайте максимально приближенной к реальному пользователю. 1) Используемое железо - компьютер имеющий несколько 3G ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать пригласительное в нескольких вариантах. Формат PSD Присылайте примеры ваших работ и примерные ценники и срокиДизайн продукции25 заявокЗакрыт3 года назад