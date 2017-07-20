skype: extrane3 Telegram: @IUMag

Добрый день.

﻿Занимаюсь web-разработкой более 5 лет. Имеется огромный опыт в создании сайтов "под ключ", используя язык программирования PHP. Работаю с Framework Laravel около года. Последние два проекта указаны в портфолио.

Также имею опыт в создании приложений под мобильные устройства с помощью Cordova﻿.

﻿Мной было разработано приложение для централизованного мониторинга преподавателем за действиями студентами, работающими за компьютерами внутри одного компьютерного класса, а также для демонстрации изображений с компьютера источника (преподавательский компьютер, любой компьютер студента) на весь компьютерный класс. Кроме этого, приложение позволяет осуществлять контроль управления над любым компьютером класса преподавателю со своего рабочего места. Это приложение разработано на языке C#