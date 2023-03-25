IVAN271

Богун IVAN271

 
28 летУкраина/Хуст
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
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  • Редактировать детскую книгу

    Детская сказка, 100 страниц А4.Добрый день, нужно редактировать книгу. Сделать глубокое редактирование, то есть привести текст в приятный читаемый вид по средству изменения или добавления новых слов фраз. Замена одинаковых слов на синонимы, правильное построение предложений, ...

    Редактирование и Корректура54 заявки
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Редактор

    Нужна манипуляция с текстом, а именно: 📍  проверить и устранить стилистические погрешности текста;📍  удостовериться в правдивости сведений, уместности использования терминов;📍 устранить логические ошибки в содержании, при необходимости разделить его на смысловые блоки, разделы и подразделы;📍 повысить ...

    Редактирование и Корректура47 заявок
    Закрыт
    9 месяцев назад