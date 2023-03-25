Нужна манипуляция с текстом, а именно: 📍 проверить и устранить стилистические погрешности текста;📍 удостовериться в правдивости сведений, уместности использования терминов;📍 устранить логические ошибки в содержании, при необходимости разделить его на смысловые блоки, разделы и подразделы;📍 повысить ...