Добрый день! Нужно прочесть текст на английском языке, посмотреть все ли слова правильно написано, нет ли граматических и синтаксических ошибок.
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Закрыт
5 месяцев назад
Добрый день! Нужно прочесть текст на английском языке, посмотреть все ли слова правильно написано, нет ли граматических и синтаксических ошибок.
Детская сказка, 100 страниц А4.Добрый день, нужно редактировать книгу. Сделать глубокое редактирование, то есть привести текст в приятный читаемый вид по средству изменения или добавления новых слов фраз. Замена одинаковых слов на синонимы, правильное построение предложений, ...
Обложка до книги
Нужна манипуляция с текстом, а именно: 📍 проверить и устранить стилистические погрешности текста;📍 удостовериться в правдивости сведений, уместности использования терминов;📍 устранить логические ошибки в содержании, при необходимости разделить его на смысловые блоки, разделы и подразделы;📍 повысить ...