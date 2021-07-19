профессиональный аудио и видеомонтаж, копирайт и рерайт на любые темы
Профессиональный аудио и видеомонтаж (с анимацией) (Premier pro, after effеct, sonar, cubase), монтаж роликов для ютуб, видеопоздравлений и многое другое. Примеры работ: https://youtube.com/channel/UCUUbRLWPlZHvSDLBfT_pgZA
Копирайтинг и рерайтинг на любые темы, блоги для инстаграм, телеграмм и вк.
Делаю работу качественно, в максимально короткие сроки, индивидуальный подход к каждому заданию. Всегда на связи.
На правки и замечания реагирую адекватно.
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Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
4 года назад
Ответный отзыв
нормально
Аудиомонтаж
1 отзыв
$1/час
от $1от 2 дней
нет рейтинга
Видеомонтаж
нет отзывов
$1/час
от $1от 2 дней
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$1/час
от $1от 3 дней
нет рейтинга