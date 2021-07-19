IgorAleksandr

Игорь IgorAleksandr

 
38 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
профессиональный аудио и видеомонтаж, копирайт и рерайт на любые темы

Профессиональный аудио и видеомонтаж (с анимацией) (Premier pro, after effеct, sonar, cubase), монтаж роликов для ютуб, видеопоздравлений и многое другое. Примеры работ: https://youtube.com/channel/UCUUbRLWPlZHvSDLBfT_pgZA

Копирайтинг и рерайтинг на любые темы, блоги для инстаграм, телеграмм и вк.

Делаю работу качественно, в максимально короткие сроки, индивидуальный подход к каждому заданию. Всегда на связи.

На правки и замечания реагирую адекватно.

Отзывы заказчиков

guest_16236108693137
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$2
10 баллов
4 года назад
Наложение фоновой музыки на дикторскую речь, для видео ролика
Нормально!
нормально
Ответный отзыв
Аудиомонтаж
1 отзыв
$1/час
от $1от 2 дней
нет рейтинга
Видеомонтаж
нет отзывов
$1/час
от $1от 2 дней
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$1/час
от $1от 3 дней
нет рейтинга