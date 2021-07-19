профессиональный аудио и видеомонтаж, копирайт и рерайт на любые темы

Профессиональный аудио и видеомонтаж (с анимацией) (Premier pro, after effеct, sonar, cubase), монтаж роликов для ютуб, видеопоздравлений и многое другое. Примеры работ: https://youtube.com/channel/UCUUbRLWPlZHvSDLBfT_pgZA

Копирайтинг и рерайтинг на любые темы, блоги для инстаграм, телеграмм и вк.

Делаю работу качественно, в максимально короткие сроки, индивидуальный подход к каждому заданию. Всегда на связи.

На правки и замечания реагирую адекватно.