Нужен специалист для следующей работы:

Необходимо подобрать, наложить и отрегулировать фоновую музыку для будущего видео ролика, озвученного диктором длительностью от 4 до 5 минут.

Музыка должна быть бесплатной без авторских прав, взять ее можно в фонотеке Youtube или соц. сети facebook.

При выборе музыкального фона, необходимо соблюдать условия стиля и настроения озвучиваемого контента. Простыми словами фон должен четко вписываться, не выделятся и не раздражать слушателя.

Соотношение громкости музыкального фона и голоса диктора должно быть умеренным, речь диктора должна быть четко слышна при любой интонации! Также можно поработать с эквалайзером, чтобы как можно лучше перенести фоновую музыку на задний план голоса, а не по верх него.

Примеры можно посмотреть и послушать на следующих каналах:

https://www.youtube.com/c/kubikstar/videos

https://www.youtube.com/c/Telescopen/videos

https://www.youtube.com/channel/UCtzBou_2O2hKojUmUrb_KnQ/videos

https://www.youtube.com/c/umorvolna/videos

Конструкция озвучиваемого материала следующая:

1. Интригующее вступление: как правило оно длится около 30 секунд. Этот фрагмент в основном всегда озвучивается отдельно от основного материала. То есть музыка не совпадает с основным фоном, но бывают исключения, когда можно использовать одну и туту же фоновую композицию для всего материала.

2. История (основной текст): Наложение фоновой музыки происходит аналогично вступлению только с использованием другой походящей композиции.

3. Выход на конечную заставку: выход осуществляется сразу после слов «всем пока» путем резкого увеличения громкости длительностью ровно 20 секунд из которых 10 используется для полного затухания.

Для полного представления, чего я от вас требую, посмотрите примеры по указанным выше ссылкам!