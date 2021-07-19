Наложение фоновой музыки на дикторскую речь, для видео ролика

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Аудиомонтаж
Завершен26 заявок739 просмотров

Нужен специалист для следующей работы:

Необходимо подобрать, наложить и отрегулировать фоновую музыку для будущего видео ролика, озвученного диктором длительностью от 4 до 5 минут.

Музыка должна быть бесплатной без авторских прав, взять ее можно в фонотеке Youtube или соц. сети facebook.

При выборе музыкального фона, необходимо соблюдать условия стиля и настроения озвучиваемого контента. Простыми словами фон должен четко вписываться, не выделятся и не раздражать слушателя.

Соотношение громкости музыкального фона и голоса диктора должно быть умеренным, речь диктора должна быть четко слышна при любой интонации! Также можно поработать с эквалайзером, чтобы как можно лучше перенести фоновую музыку на задний план голоса, а не по верх него.

Примеры можно посмотреть и послушать на следующих каналах:

https://www.youtube.com/c/kubikstar/videos

https://www.youtube.com/c/Telescopen/videos

https://www.youtube.com/channel/UCtzBou_2O2hKojUmUrb_KnQ/videos

https://www.youtube.com/c/umorvolna/videos

Конструкция озвучиваемого материала следующая:

1. Интригующее вступление: как правило оно длится около 30 секунд. Этот фрагмент в основном всегда озвучивается отдельно от основного материала. То есть музыка не совпадает с основным фоном, но бывают исключения, когда можно использовать одну и туту же фоновую композицию для всего материала.

2. История (основной текст): Наложение фоновой музыки происходит аналогично вступлению только с использованием другой походящей композиции.

3. Выход на конечную заставку: выход осуществляется сразу после слов «всем пока» путем резкого увеличения громкости длительностью ровно 20 секунд из которых 10 используется для полного затухания.

Для полного представления, чего я от вас требую, посмотрите примеры по указанным выше ссылкам!

4 года назад
guest_16236108693137
4 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

IgorAleksandr
Игорь 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$2
2 дня
Нормально!
нормально

Заявки фрилансеров

Александр
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Вадим
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Светлана
 
56 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Максим
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Елена
 
58 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Виктор
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Данил
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Владислав
 
31 год
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Павел
 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Сергей
 
40 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
IgorAleksandr
Игорь 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Сергей
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Всеволод
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Михаил
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Евгений
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Алексей
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Сергей
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александр
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
5 отзывов
4 года назад
Алексей
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Вадим
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Сергей
 
57 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
4 года назад
Черсан
 
34 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Алексей
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Степан
 
23 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Никита
 
31 год
11 лет в сервисе
Был
год назад
2 отзыва
4 года назад
Дмитрий
 
51 год
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Поиск звукорежиссера

    $13

    Необходим звукорежиссер для разметки аудиофайлов. Задача включает работу с целевыми фрагментами аудио, ссылки на которые приведены в таблице. Цена указана за каждый отдельный файл. Инструкция по разметке доступна.

    Аудиомонтаж3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Поиск звукорежиссера

    $13

    Требуется звукорежиссер для разметки аудиофайлов. Необходимо следовать инструкциям по разметке и работать с целевыми фрагментами, ссылки на которые предоставлены в таблице. Задача включает точное выполнение указаний для качественного аудиомонтажа.

    Аудиомонтаж3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать Cover версии

    Требуется создать Cover версии оригинального трека с десятками персонажей, которые поют своими голосами. Примеры оригинального трека и образца готовы. Голоса персонажей предоставляются. Основная задача - добиться качественного аудиомонтажа с использованием предоставленных материалов.

    Аудиомонтаж5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сведение и Мастеринг

    Требуется сведение и мастеринг аудиотрека с ручной правкой вокала. Обеспечьте качественный звук и профессиональную обработку для финальной версии трека.

    Аудиомонтаж22 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Монтаж видео-уроков

    Необходимо смонтировать примерно 25 уроков длительностью 10-15 минут с добавлением графики. Пример графики есть. Тексты и картинки для графики есть. Выбирать будем по примерам работ. Сроки примерно 1-2 дня на монтаж 4-5 уроков.

    Аудиомонтаж3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Обработка звука - удаление шумов и нормализация основной записи

    Здравствуйте! Требуется помощь в обработке звука. Т.е., удаление шумов вентилятора камеры и нормализация - усиление в оптимальных пределах основной записи. Пример аудио https://cloud.mail.ru/public/j9AG/97fHNVc1G При подаче заявки, пожалуйста, уточняйте стоимость ...

    Аудиомонтаж27 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать аудиоролик

    Цель: реклама товаров стиль: факты о товаре (на видео в письменном виде) в стиле презентации, новостей. Такие дорожки часто используют в инфографике. Длительность: 54 сек Для магазина исламских ...

    Аудиомонтаж5 заявок
    Закрыт
    4 года назад