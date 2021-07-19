Необходим звукорежиссер для разметки аудиофайлов. Задача включает работу с целевыми фрагментами аудио, ссылки на которые приведены в таблице. Цена указана за каждый отдельный файл. Инструкция по разметке доступна.
Наложение фоновой музыки на дикторскую речь, для видео ролика
Нужен специалист для следующей работы:
Необходимо подобрать, наложить и отрегулировать фоновую музыку для будущего видео ролика, озвученного диктором длительностью от 4 до 5 минут.
Музыка должна быть бесплатной без авторских прав, взять ее можно в фонотеке Youtube или соц. сети facebook.
При выборе музыкального фона, необходимо соблюдать условия стиля и настроения озвучиваемого контента. Простыми словами фон должен четко вписываться, не выделятся и не раздражать слушателя.
Соотношение громкости музыкального фона и голоса диктора должно быть умеренным, речь диктора должна быть четко слышна при любой интонации! Также можно поработать с эквалайзером, чтобы как можно лучше перенести фоновую музыку на задний план голоса, а не по верх него.
Примеры можно посмотреть и послушать на следующих каналах:
https://www.youtube.com/c/kubikstar/videos
https://www.youtube.com/c/Telescopen/videos
https://www.youtube.com/channel/UCtzBou_2O2hKojUmUrb_KnQ/videos
https://www.youtube.com/c/umorvolna/videos
Конструкция озвучиваемого материала следующая:
1. Интригующее вступление: как правило оно длится около 30 секунд. Этот фрагмент в основном всегда озвучивается отдельно от основного материала. То есть музыка не совпадает с основным фоном, но бывают исключения, когда можно использовать одну и туту же фоновую композицию для всего материала.
2. История (основной текст): Наложение фоновой музыки происходит аналогично вступлению только с использованием другой походящей композиции.
3. Выход на конечную заставку: выход осуществляется сразу после слов «всем пока» путем резкого увеличения громкости длительностью ровно 20 секунд из которых 10 используется для полного затухания.
Для полного представления, чего я от вас требую, посмотрите примеры по указанным выше ссылкам!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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