Необходимо сделать разметку аудио файлов. Инструкция по разметке: https://drive.google.com/file/d/1HyFVczxb-vnG5MUvEHluHSg8pS-1u1zj/view Аудио для разметки: https://docs.google.com/document/d/12jLT31tAXzWLi2euTVMO_7a456lF2f4OPTMiVQGuqqo/edit Необходимо разметить не песню целиком, а целевой фрагмент, ссылки на которые есть в таблице.
Убрать шум двигателя из аудио дорожки
Убрать шум двигателя из аудио дорожки, оставив лишь мой голос.
Заявки фрилансеров
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