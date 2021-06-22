Убрать шум двигателя из аудио дорожки

Доброго времени суток! Необходим опытный аудиомонтажер для обработки черновой озвучки рассказа. Длинна истории примерно 15-20 минут. Вам же будет дан файл черновой озвучки, примерно на 30 минут без обработки и чистки + сам текст. Ваша ...