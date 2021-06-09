Приветствую! Пример готовой работы, чтобы понять что от вас требуется: Образец готового видео: (обратите внимание на аудио, там разный персонаж слева поет своим голосом оригинальный трек) https://www.youtube.com/watch?v=ACV_nevPPaY Оригинальный трек: https://www.youtube.com/watch?v=GZmoHrq0mEY Сравните ...
Поиск звукорежиссера
Необходимо сделать разметку аудио файлов.
Инструкция по разметке: https://drive.google.com/file/d/1HyFVczxb-vnG5MUvEHluHSg8pS-1u1zj/view
Аудио для разметки: https://docs.google.com/document/d/12jLT31tAXzWLi2euTVMO_7a456lF2f4OPTMiVQGuqqo/edit
Необходимо разметить не песню целиком, а целевой фрагмент, ссылки на которые есть в таблице.
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