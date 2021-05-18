Необходимо убрать шум двигателя из аудио дорожки, оставив только голос. Требуется качественный аудиомонтаж, чтобы обеспечить чистоту звука и четкость речи.
Поиск звукорежиссера
Необходимо сделать разметку аудио файлов.
Инструкция по разметке: https://drive.google.com/file/d/1HyFVczxb-vnG5MUvEHluHSg8pS-1u1zj/view
Аудио для разметки: https://docs.google.com/document/d/12jLT31tAXzWLi2euTVMO_7a456lF2f4OPTMiVQGuqqo/edit
Необходимо разметить не песню целиком, а целевой фрагмент, ссылки на которые есть в таблице.
Цена указана за каждый отдельный файл.
Заявки фрилансеров
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