Поиск звукорежиссера

$13
  1. Биржа фриланса
  2. Аудиомонтаж
Закрыт3 заявки744 просмотра

Необходимо сделать разметку аудио файлов.

Инструкция по разметке: https://drive.google.com/file/d/1HyFVczxb-vnG5MUvEHluHSg8pS-1u1zj/view

Аудио для разметки: https://docs.google.com/document/d/12jLT31tAXzWLi2euTVMO_7a456lF2f4OPTMiVQGuqqo/edit

Необходимо разметить не песню целиком, а целевой фрагмент, ссылки на которые есть в таблице.

Цена указана за каждый отдельный файл.

4 года назад
itforyou
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