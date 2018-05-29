IgorevichR

Нужны сделать рекламную рассылку в вайбере. Рассылка 1000-1500 контактов, планируется делать такую рассылку каждый месяц
- Социальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо улучшить, вывести в топ позиции в выдаче гугла. Сайт https://stankov.com.ua/Поисковые системы (SEO)26 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо настроить уже существующую контекстную рекламу в Гугле, а также добавить новые позиции. Сайт stankov.com.uaКонтекстная реклама28 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно написать несколько статей для сайта stankov.com.ua а именотекст для странички "о нас", и "доставка и оплата", а так же а именно описание товаров прибл. 10 шт. Приветствуются опыт в написании статей подобной тематики. Требуется уникальность ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Нужно собрать семантическое ядро сайта по продаже металлообрабатывающего оборудования - stankov.com.uaПоисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Нужна оптимизация сайта по продажам металлообрабатывающего оборудования stankov.com.ua Задача - вывод сайта в топ гугла и затем яндекса.Поисковые системы (SEO)24 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо настроить контекстную рекламу в гугле для сайта по продаже металлообрабатывающего оборудования stankov.com.ua Регион - Украина.Контекстная реклама1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно сделать рерайт технического текста (описание товара) для интернет-магазина. Нужно 100 % уникальности или около того. Текст приблизительно 1000 символов, прилагаю.Рерайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется написать описание к категориям сайта. Тематика сайта - запчасти к металлообрабатывающим станкам. 3 статьи по 3-4 тыс. символов.Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно сделать рерайт описания товара (насос) как можно большей уникальностью, не знаю получится ли в таком тексте добиться 100%-ой...Рерайтинг1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Ищу исполнителя для написания технически грамотных текстов с целью продвижения сайта в выдаче. Сайт - интернет-магазин по продаже металлообрабатывающего оборудования: токарных патронов, расточных головок, запчастей к станкам и т.д. Требуется автор хоть немного имеющий представление ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт7 лет назад