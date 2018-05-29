IgorevichR

Роман IgorevichR

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$160
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

knockie
33 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
$160
10 баллов
6 лет назад
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Хороший заказчик, проблем никаких не возникало. Сотрудничеством доволен.
Все отлично! Андрей, спасибо!
Ответный отзыв
AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
9 часов назад
$2
10 баллов
7 лет назад
Рерайт техничегоского текста
Хороший человек и Заказчик! Сотрудничаем не первый раз и все отлично! Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Всё сделано отлично ! Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
16071961
63 года
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$30
10 баллов
7 лет назад
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Отличный заказчик. ТЗ понятное, оплата осуществляется мгновенно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Тексты написаны в соответствие с ТЗ и в срок. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
9 часов назад
$3
10 баллов
7 лет назад
Рерайт технического текста (2249 символов)
Хороший Заказчик, задача четкая, оплата вовремя. Рекомендую всем и сам надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Все отлично! По времени - быстрее оговоренного срока. Рекомендую
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