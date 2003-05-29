ОСТОРОЖНО⚠ Хороший графический дизайнер! Сделаю визуал который только пожелаете!

Привет, меня зовут Илья и я графический дизайнер, который любит творчество и все что с ним связано!

Недавно решил стать свободным и начал работать фрилансером на бирже Weblancer )

Опыт

Рисовал на стоки (shutterstock) - 1 год

Работал дизайнером в медицинской компании и школе программирования - 1,5 года

Делал визуал для страничек в инсте и фб(посты и сторисы) - 1 год

Что умею?路♂

Работаю в Illustrator и Photoshop более 2-ух лет

 Создаю и адаптирую макеты(плакаты, лифлеты и тд.) под печать

Разрабатываю логотипы

Принты на одежду

Создаю любой визуал для соц сетей

И все что вам только нужно

Интересные факты

裡Работаю в удовольствие

裡Постоянное развитие - ежедневное занятие

裡Ответственность - мое второе имя

裡Люблю находить легкие ответы сложным задачам

裡Кайфую от творчества и всего что с ним связан

p.s.

Безлим на правки!

Контакты☎

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+380685902691 (whatsapp)

[email protected]