ОСТОРОЖНО⚠ Хороший графический дизайнер! Сделаю визуал который только пожелаете!
Привет, меня зовут Илья и я графический дизайнер, который любит творчество и все что с ним связано!
Недавно решил стать свободным и начал работать фрилансером на бирже Weblancer)
Опыт
Рисовал на стоки (shutterstock) - 1 год
Работал дизайнером в медицинской компании и школе программирования - 1,5 года
Делал визуал для страничек в инсте и фб(посты и сторисы) - 1 год
Что умею?路♂
Работаю в Illustrator и Photoshop более 2-ух лет
Создаю и адаптирую макеты(плакаты, лифлеты и тд.) под печать
Разрабатываю логотипы
Принты на одежду
Создаю любой визуал для соц сетей
И все что вам только нужно
Интересные факты
裡Работаю в удовольствие
裡Постоянное развитие - ежедневное занятие
裡Ответственность - мое второе имя
裡Люблю находить легкие ответы сложным задачам
裡Кайфую от творчества и всего что с ним связан
p.s.
Безлим на правки!
Контакты☎
+380685902691 (whatsapp)
Портфолио
- Резюме37 просмотров
- Иллюстрация51 просмотр
- Иллюстрация 358 просмотров
- Иллюстрация 248 просмотров
- Иллюстрация 142 просмотра
- Дизайн обложки для журнала(фирменный стиль)24 просмотра
- Logo35 просмотров
- Logo33 просмотра
- Logo30 просмотров
- Logo31 просмотр